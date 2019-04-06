Лорак у компанії російських зірок отримала нагороду в Москві

Українська співачка, яка живе зараз у Росії, отримала чергову нагороду російської музичної премії "Жара Music Awards".

Вона обзавелася статуеткою за краще шоу. Лорак похвалилася фото і відео з церемонії нагородження у своєму Instagram.

"Шоу "Дива" отримує нагороду, як найкраще шоу 7-ий раз! Спасибі моїй кращій команді!" – написала вона.

Instagram Ані Лорак

Крім Лорак, престижну в Росії нагороду також отримали відомі російські виконавці: Діма Білан, Сергій Лазарєв, Ольга Бузова та ін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак заінтригувала своїх шанувальників повідомленням про те, що незабаром у неї почнеться "нове життя".

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