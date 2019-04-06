Лорак у компанії російських зірок отримала нагороду в Москві

Українська співачка, яка живе зараз у Росії, отримала чергову нагороду російської музичної премії "Жара Music Awards".
Вона обзавелася статуеткою за краще шоу. Лорак похвалилася фото і відео з церемонії нагородження у своєму Instagram.
"Шоу "Дива" отримує нагороду, як найкраще шоу 7-ий раз! Спасибі моїй кращій команді!" – написала вона.
Instagram Ані Лорак
Крім Лорак, престижну в Росії нагороду також отримали відомі російські виконавці: Діма Білан, Сергій Лазарєв, Ольга Бузова та ін.
Шоу Дива отримує нагороду, як найкращий шоу 7-ий раз! 🙏🏽СПАСІБО моєї кращій команді @anilorak_team! Геніального режисера @olegbodnarchuk і моєї міжнародній команді @anilorak_team @ilyapiotrovsky @blackout_msk # шоуДіва - Ода жінці! Це те, що залишається з тобою назавжди. Спасибі премії "Жара" @zharatv # жараmusicawards # преміяжара # шоудіва
Спасибі величезне за нагороду "Співак року" на премії Спека Music Awards. Чудова, стильна премія вийшла! Вітаю всіх переможців і організаторів! Дякую моїм улюбленим глядачам за підтримку, віру і любов, ось уже багато років ... # сергейлазарев # певецГода # жараmusicawards
"Вона важка" 😂😂😂 але моя 👸🏻 Урааааа 😻👏🏻👏🏻👏🏻Только що отримала свою заслужену статуетку на церемонії нагород "Жара Music Awards" ♥ ️💋 Спасибі всім хто голосував за мене 💪🏻🙏🏻 Всі свої перемоги і нагороди я присвячую вам 🏆 # моілюдівсегдасомной 💖 Спасибі @alionapeneva_cosmo за підтримку і компанію 💋💕 Платье @allacouture 💫
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак заінтригувала своїх шанувальників повідомленням про те, що незабаром у неї почнеться "нове життя".
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