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Лорак у компанії російських зірок отримала нагороду в Москві

1.7тЧитати матеріал російською

Українська співачка, яка живе зараз у Росії, отримала чергову нагороду російської музичної премії "Жара Music Awards".

Вона обзавелася статуеткою за краще шоу. Лорак похвалилася фото і відео з церемонії нагородження у своєму Instagram.

"Шоу "Дива" отримує нагороду, як найкраще шоу 7-ий раз! Спасибі моїй кращій команді!" – написала вона.

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Лорак у компанії російських зірок отримала нагороду в Москві

Instagram Ані Лорак

Крім Лорак, престижну в Росії нагороду також отримали відомі російські виконавці: Діма Білан, Сергій Лазарєв, Ольга Бузова та ін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак заінтригувала своїх шанувальників повідомленням про те, що незабаром у неї почнеться "нове життя".

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Особи
Ані ЛоракСергій Лазарєв
Місце
Росія
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Червоний Данило
Червоний Данило
насосала на премию!
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Червоний Данило
Червоний Данило
andrei andrei, у тебя чтоль он отсасывала? :) что ты так вспетушилась?
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