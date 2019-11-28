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29 листопада • оновлено в 10:51
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Лобода стала на коліна перед Ліндеманном і викликала ажіотаж

21.3т
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Українська співачка Світлана Лобода схвилювала мережу яскравим знімком із солістом гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном.

На своїй сторінці в Instagram перед прем'єрою спільного кліпу на пісню Frau&Mann вона оприлюднила фотографію, на якій стала на коліна перед артистом.

Лобода і Ліндеманн

Лобода і Ліндеманн

Хочу.юа

В опису до кадру Лобода закликала шанувальників почекати ще трохи до виходу ролику. На фото артистка в образі робітниці на підприємстві із косинкою на голові сидить на підлозі, поки Ліндеманн в окулярах і костюмі проходить повз.

Лобода стала на коліна перед Ліндеманном

Лобода стала на коліна перед Ліндеманном

instagram / lobodaofficial

Новини
"Був нестримним у сексі": екскоханка Ліндеманна розповіла, як віддала його Лободі

Знімок схвилював шанувальників, які з нетерпінням чекали на вихід кліпу. У мережі відзначили, що разом вони виглядають неймовірно.

"Який погляд", "Вау", "Когось він мені нагадує", "Котик", "Краса", "Ось це дуже круто, молодець", "Потужно", – відреагували користувачі.

Лобода стала на коліна перед Ліндеманном і викликала ажіотаж
Лобода стала на коліна перед Ліндеманном і викликала ажіотаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сторінках таблоїдів існує думка, що Світлана Лобода народила доньку від соліста культового німецького гурту Rammstein Тілля Ліндеманна, і ця новина раніше спричинила ажіотаж у соцмережах.

Неодноразово обговорювалися чутки, що батьком дитини є один з українських поп-виконавців, тоді як ім'я Ліндеманна використовується "для відводу очей". Нещодавно вона вперше показала фотографію молодшої дочки. Кожне нове фото з чоловіком викликало у шанувальників підозру, що це саме "той самий".

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Дмитро Гриневич
Особи
Світлана Лобода Тілль Ліндеманн
Теги
фотографии шоу-бизнес фотосессія кліп
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Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Может она перед ним каждый день на коленях стоит?
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