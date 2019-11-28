Лобода стала на коліна перед Ліндеманном і викликала ажіотаж

Українська співачка Світлана Лобода схвилювала мережу яскравим знімком із солістом гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном.

На своїй сторінці в Instagram перед прем'єрою спільного кліпу на пісню Frau&Mann вона оприлюднила фотографію, на якій стала на коліна перед артистом.

Лобода і Ліндеманн Хочу.юа

В опису до кадру Лобода закликала шанувальників почекати ще трохи до виходу ролику. На фото артистка в образі робітниці на підприємстві із косинкою на голові сидить на підлозі, поки Ліндеманн в окулярах і костюмі проходить повз.

Лобода стала на коліна перед Ліндеманном instagram / lobodaofficial

Знімок схвилював шанувальників, які з нетерпінням чекали на вихід кліпу. У мережі відзначили, що разом вони виглядають неймовірно.

"Який погляд", "Вау", "Когось він мені нагадує", "Котик", "Краса", "Ось це дуже круто, молодець", "Потужно", – відреагували користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сторінках таблоїдів існує думка, що Світлана Лобода народила доньку від соліста культового німецького гурту Rammstein Тілля Ліндеманна, і ця новина раніше спричинила ажіотаж у соцмережах.

Неодноразово обговорювалися чутки, що батьком дитини є один з українських поп-виконавців, тоді як ім'я Ліндеманна використовується "для відводу очей". Нещодавно вона вперше показала фотографію молодшої дочки. Кожне нове фото з чоловіком викликало у шанувальників підозру, що це саме "той самий".

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