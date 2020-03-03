Little Big розповіли про пісню на Євробачення 2020

Гурт Little Big, який представить Росію на "Євробаченні" в Роттердамі, виконає на конкурсі веселий трек "з бразильським відтінком".
Про це розповів вокаліст колективу Ілля Прусікін, пише ТАСС.
instagram.com/iliyaprusikin
"Трек буде новий. Він веселий, з бразильським відтінком. Ми завжди працювали на веселощі, на карнавал, і ми не будемо зоаджувати собі", - сказав Прусікін.
instagram.com/iliyaprusikin
Він додав, що гурт відчуває "величезний тягар відповідальності".
"Тому що це - представляти країну. Спочатку була радість, а потім прийшов страх. Але ми зробимо все, що від нас залежить, і постараємося не впасти в бруд обличчям", - сказав Прусікін.
instagram.com/iliyaprusikin
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Міжнародний пісенний конкурс Євробачення в 2020 році пройде в місті Роттердам (Нідерланди).
Нагадаємо, що переможцем Євробачення-2019 став представник Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею Arcade.
У 2019 Україна не брала участь у пісенному конкурсі Євробачення через скандал з MARUV.
У 2020 році Україну представлятиме група Gо_A з піснею "Соловей".
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