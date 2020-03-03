Little Big розповіли про пісню на Євробачення 2020

Гурт Little Big, який представить Росію на "Євробаченні" в Роттердамі, виконає на конкурсі веселий трек "з бразильським відтінком".

Про це розповів вокаліст колективу Ілля Прусікін, пише ТАСС.

instagram.com/iliyaprusikin

"Трек буде новий. Він веселий, з бразильським відтінком. Ми завжди працювали на веселощі, на карнавал, і ми не будемо зоаджувати собі", - сказав Прусікін.

instagram.com/iliyaprusikin

Він додав, що гурт відчуває "величезний тягар відповідальності".

"Тому що це - представляти країну. Спочатку була радість, а потім прийшов страх. Але ми зробимо все, що від нас залежить, і постараємося не впасти в бруд обличчям", - сказав Прусікін.

instagram.com/iliyaprusikin

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!