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3 березня • оновлено в 11:49
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Little Big розповіли про пісню на Євробачення 2020

1.6т
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Гурт Little Big, який представить Росію на "Євробаченні" в Роттердамі, виконає на конкурсі веселий трек "з бразильським відтінком".

Про це розповів вокаліст колективу Ілля Прусікін, пише ТАСС.

"Не зрадимо собі": Little Big розповіли про пісню на Євробачення 2020

instagram.com/iliyaprusikin

"Трек буде новий. Він веселий, з бразильським відтінком. Ми завжди працювали на веселощі, на карнавал, і ми не будемо зоаджувати собі", - сказав Прусікін.
"Не зрадимо собі": Little Big розповіли про пісню на Євробачення 2020

instagram.com/iliyaprusikin

Він додав, що гурт відчуває "величезний тягар відповідальності".

"Тому що це - представляти країну. Спочатку була радість, а потім прийшов страх. Але ми зробимо все, що від нас залежить, і постараємося не впасти в бруд обличчям", - сказав Прусікін.
"Не зрадимо собі": Little Big розповіли про пісню на Євробачення 2020

instagram.com/iliyaprusikin

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Автор
Марія Дідик
Тема
Євробачення-2020
Тег
Євробачення
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