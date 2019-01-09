Лінзи не було: п'яна учасниця ''Дом-2'' ледь не втратила око

18-річна учасниця скандального російського телепроекту "Дом-2" Валерія Хуснутдинова потрапила в лікарню через травму ока, яку сама ж собі і завдала.

Вона написала на своїй сторінці в Instagram, що лікарі діагностували виразку рогівки і кератит, проте нічого критичного в стані здоров'я немає.

"Як уже багато хто зрозумів, я в лікарні. Лежу вже 5 день з діагнозом: виразка рогівки, кератит. Нічого критичного немає, вже одужую", – підписала вона під одним знімком.

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За даними видання "Дні24", Хуснутдинова так напилася на Новий рік, що намагалася дістати з ока неіснуючу лінзу. Через травму учасниця реаліті-шоу не змогла повернутися до зйомок після новорічних свят.

Скільки часу займе лікування, вона не уточнила. Тому шанувальникам залишається тільки чекати, коли учасниця повернеться на Поляну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учасників шоу "Дом-2" спіткала низка смертей. Учасницю проекту Анастасію Тарасюк знайшли мертвою під вікнами елітної висотки на Мінській вулиці в Москві. Дівчина випала з вікна квартири на 19 поверсі 22 червня.

У липні було знайдено мертвою учасницю Поліну Лобанову в чужому домі. За офіційною версією, дівчина наклала на себе руки.