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14 вересня • оновлено в 22:51
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"Ліки вже не допомагають": лікар озвучив нюанси стану Заворотнюк

15.2т Читати матеріал російською

Російську актрису Анастасію Заворотнюк, яка, за даними ЗМІ, хвора на рак мозку, не могли відключити від інтенсивної терапії.

Таку заяву зробив нейрохірург Центру радіохірургії НДІ ім. Н. В. Скліфосовського В'ячеслав Рак. За його словами, це неможливо, відповідно до російського законодавства, передає "КП".

Лікар нагадав, що медики борються за життя пацієнта до кінця.

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Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

"24"

"Інше питання, що на останніх стадіях пухлини головного мозку у хворого рано чи пізно виникає стан, коли ліки вже не допомагають. Але в реанімації таких хворих все одно підтримують до останнього. Буває, що після такої кризи людині стає краще, але відсоток таких випадків дуже малий", – пояснив Рак.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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