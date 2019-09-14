"Ліки вже не допомагають": лікар озвучив нюанси стану Заворотнюк

Російську актрису Анастасію Заворотнюк, яка, за даними ЗМІ, хвора на рак мозку, не могли відключити від інтенсивної терапії.

Таку заяву зробив нейрохірург Центру радіохірургії НДІ ім. Н. В. Скліфосовського В'ячеслав Рак. За його словами, це неможливо, відповідно до російського законодавства, передає "КП".

Лікар нагадав, що медики борються за життя пацієнта до кінця.

Анастасія Заворотнюк "24"

"Інше питання, що на останніх стадіях пухлини головного мозку у хворого рано чи пізно виникає стан, коли ліки вже не допомагають. Але в реанімації таких хворих все одно підтримують до останнього. Буває, що після такої кризи людині стає краще, але відсоток таких випадків дуже малий", – пояснив Рак.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.

Пізніше стало відомо, що артистка скасувала спектаклі в театрі і перестала з'являтися на світських заходах.

Сусіди розповіли про жахливий зовнішный вигляд актриси і повідомили про її ушпиталення.

Пізніше стало відомо, що Заворотнюк потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. За даними ЗМІ, її ввели в медикаментозну кому.

На тлі хвороби у неї розвинувся частковий параліч правої частини тіла.

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