Лідер групи "Скай" Олег Собчук виступить у відвертому шоу

Caribbean Club представляє перший в Україні вар'єте-шоу "Рояль", яке з'явилося в Києві минулої осені. Щотижневе шоу вже зібрало понад 10 аншлагів поспіль і підкорило серця кількох тисяч глядачів.

Шоу складається з музичних і відвертих перформансів. Оригінальні аранжування, яскраві костюми, жива музика і спокусливі танцівниці - ось на цьому моменті вже можна купувати квитки!

На один вечір організатори шоу запрошують глядачів на побачення з Парижем! Комфортна атмосфера, напівтемрява, зручне крісло, келих смачного вина і спокусливе шоу в кращих традиціях. Тут ви не побачите вульгарних постановок. Легкий еротизм перформансу і витончена сексуальність не залишать байдужим нікого.

Спеціальної частиною програми шоу є виступ зіркового гостя. У вар'єте вже взяли участь: група Kadnay, Олег "Фагот" Михайлюта (ТНМК), Злата Огневич, Анна Завальська, Євген Галич (O.Torvald), Тоня Матвієнко та інші. 18 січня гостем шоу стане лідер групи "Скай" Олег Собчук.

"Мені здається, що я жив десь у 50-х в Нью-Йорку, тому що є якісь речі, які зі мною перегукуються. Я весь час намагаюся в них вникнути і з ними перетнутися. Однією з таких речей є кабаре . Мені дуже сподобалося шоу "Рояль"! дуже круто зроблено, талановито, дуже красиво і по-справжньому. Неймовірно! ", - поділився Євген Галич своїми враженнями.

Музичним продюсером шоу виступив відомий український музикант і композитор Олексій Боголюбов. Відомі мелодії, які потрапляють до нього, набувають нового звучання.

Хореографами-постановниками шоу стали українські танцівниці, учасниці проектів "Танцюю для тебе" і "Танці з зірками" - Анна Паламарчук, Катерина Трішина і Світлана Черниш. Режисери досягли своєї мети і довели, що за Кабаре не обов'язково їхати до Франції - вони створили маленький Париж в центрі Києва.

Вечер з "Рояль" - це більше ніж dinner show або аналог паризьких легендарних кабаре, це нова культурна традиція Києва. Найближчі покази вар'єте відбудуться: 18, 23, 30 січня, 8, 13, 20, 27 лютого, 6, 13, 27 березня, 4, 10, 17, 23 і 30 квітня.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!