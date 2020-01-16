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16 січня • оновлено в 11:18
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Лідер групи "Скай" Олег Собчук виступить у відвертому шоу

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Caribbean Club представляє перший в Україні вар'єте-шоу "Рояль", яке з'явилося в Києві минулої осені. Щотижневе шоу вже зібрало понад 10 аншлагів поспіль і підкорило серця кількох тисяч глядачів.

Шоу складається з музичних і відвертих перформансів. Оригінальні аранжування, яскраві костюми, жива музика і спокусливі танцівниці - ось на цьому моменті вже можна купувати квитки!

Лідер групи "Скай" Олег Собчук виступить у відвертому шоу

На один вечір організатори шоу запрошують глядачів на побачення з Парижем! Комфортна атмосфера, напівтемрява, зручне крісло, келих смачного вина і спокусливе шоу в кращих традиціях. Тут ви не побачите вульгарних постановок. Легкий еротизм перформансу і витончена сексуальність не залишать байдужим нікого.

Лідер групи "Скай" Олег Собчук виступить у відвертому шоу

Спеціальної частиною програми шоу є виступ зіркового гостя. У вар'єте вже взяли участь: група Kadnay, Олег "Фагот" Михайлюта (ТНМК), Злата Огневич, Анна Завальська, Євген Галич (O.Torvald), Тоня Матвієнко та інші. 18 січня гостем шоу стане лідер групи "Скай" Олег Собчук.

Лідер групи "Скай" Олег Собчук виступить у відвертому шоу

"Мені здається, що я жив десь у 50-х в Нью-Йорку, тому що є якісь речі, які зі мною перегукуються. Я весь час намагаюся в них вникнути і з ними перетнутися. Однією з таких речей є кабаре . Мені дуже сподобалося шоу "Рояль"! дуже круто зроблено, талановито, дуже красиво і по-справжньому. Неймовірно! ", - поділився Євген Галич своїми враженнями.

Лідер групи "Скай" Олег Собчук виступить у відвертому шоу

Музичним продюсером шоу виступив відомий український музикант і композитор Олексій Боголюбов. Відомі мелодії, які потрапляють до нього, набувають нового звучання.

Хореографами-постановниками шоу стали українські танцівниці, учасниці проектів "Танцюю для тебе" і "Танці з зірками" - Анна Паламарчук, Катерина Трішина і Світлана Черниш. Режисери досягли своєї мети і довели, що за Кабаре не обов'язково їхати до Франції - вони створили маленький Париж в центрі Києва.

Вечер з "Рояль" - це більше ніж dinner show або аналог паризьких легендарних кабаре, це нова культурна традиція Києва. Найближчі покази вар'єте відбудуться: 18, 23, 30 січня, 8, 13, 20, 27 лютого, 6, 13, 27 березня, 4, 10, 17, 23 і 30 квітня.

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Автор
Юрко Медяник
Місце
Україна
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