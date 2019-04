Kyiv Music Days збере українських та європейських експертів музичного бізнесу

Цієї весни ключові гравці українського шоу-бізнесу спільно з європейськими експертами зберуться в рамках наймасштабнішого професійного заходу. Мета – поділитися власним досвідом, реальними кейсами і обговорити актуальні питання індустрії. Монументальна мета й ідея Kyiv Music Days – розвиток музичної сфери в Україні. Розширення її можливостей та інструментарію, залучення нових технологій та їхня адаптація на ринку, аналітика і відображення актуального стану галузі та презентація сучасних тенденцій, а також – знайомство професійної аудиторії з молодими музикантами.

У цьому році в рамках форуму Kyiv Music Days відбудуться: конференція концертної індустрії, шоукейс-фестиваль, премія Kyiv Music Days Awards, виставка.

Конференція концертної індустрії

Три дні форуму будуть включати в себе освітні лекції, майстер-класи та панельні дискусії за участі українських спікерів та запрошених зарубіжних гостей.

Програма Kyiv Music Days розділена на три великих секції – Main, Arrange і Trends.

Секція Main - спікери, про чиї кейси говорить весь світ – європейські фестивалі та їхня організація, правові питання в музичній індустрії, культурна дипломатія і профільна освіта. Особливо цікавою секція буде організаторам, промоутерам і всім, хто бажає зануритися в світ музичної індустрії.

Спікери, яких варто почути:

Katalin Füri – директор з комунікацій Sziget Cultural Management Ltd. Кейс: "Принципи і правила побудови успішної комунікації масштабного проекту";

Юрій Нікітін – генеральний продюсер mamamusic, знакові проекти – Ірина Білик, VERKA SERDUCHKA, НеАнгели, NIKITA, АВІАТОР, ARMIA, Ольга Горбачова, KAZKA;

Михайло Ясинський – генеральний продюсер Secret Service EA. Кейс: "Королева ночі. Оля Полякова". Стратегічний PR як спосіб досягти sold-out на всіх найбільших майданчиках країни;

Simon De Winter – менеджер артистів (раніше - тур-менеджер Kaiser Chiefs, Fink, Kwabs). Кейс: "Гастрольний бізнес. Україна і Великобританія. Минуле і майбутнє";

Agnieszka Wojciechowska – Голова Культурного Департаменту та програмний директор польського фестивалю Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art'n'Music Festival. Кейс: "Як працює польський музичний ринок?";

Rafał Chwała – художній керівник Different Sounds Art'n'Music Festival. Кейс: "Як працює польський музичний ринок?";

Дмитро Феліксов і Дмитро Чинь – співзасновники сервісу з продажу квитків concert.ua. Дискусія: "Чи можливі WIN-WIN відносини між промоутером і квитковим оператором? Як їх налагодити і в чому саме полягає синергія?", кейс: "Акції та знижки як промо-інструмент довгих продажів на прикладі стадіонного шоу MONATIK Love it Ритм";

Олександр Варениця – музичний журналіст, PR-менеджер, ідеолог і засновник агентства "Много води". Дискусія з Ігорем Панасовим: "PR і Медіа. Пошуки спільної мови";

Анна Штефан, Юлія Гришина і Анна Осетинська – представники незалежної юридичної школи CTRL.School. Кейси: "Авторське право в музичній індустрії", "Правова грамотність в креативних індустріях – фундамент успішного бізнесу";

Ростислав Русаков – промоутер, музикант, журналіст, творець "Южный берег Киева" і Hedonism Festival. Кейс: "Fest is Dead";

Євген Філатов – композитор, саунд-продюсер, засновник групи The Maneken, саунд-продюсер ONUKA и The Elephants. Лекція в форматі Q & A;

Максим Ткаченко – засновник і директор "Квартал-Концерт". Кейс: "Створення і просування успішних брендів на прикладі компанії “Квартал-Концерт”".

Секція Arrange – даний напрямок присвячено роботі ЗМІ і технічного забезпечення заходів. Тут, з одного боку, організатори концертів і рентал-агенції сценічного обладнання поділяться досвідом і специфікою співпраці. З іншого – представники профільних ЗМІ та музичні лейбли розкажуть про те, в якому розрізі сьогодні необхідно вибудовувати комунікацію один з одним. Секція буде цікава представникам ЗМІ, PR-никам, промоутерам і артистам.

Спікери, яких варто почути:

Євген Кибець – засновник концертного агентства Happy Music Group. Дискусія: "Що не так з української музичної журналістикою. Поради від гравців ринку";

Олексій Бондаренко – засновник блогу про нову українську музику LiRoom. Кейс: "Платформа про нову українську музику. Як ми трансформуємо LiRoom з маленького блогу в велике медіа";

Григорій Фатьянов, Дмитро Терешков, Женя Сугак і Стас Корольов (YUKO) – представники лейблу Masterskaya. Кейси: "Хто такий самобутній артист? Досвід лейбла Masterskaya", "Інструменти просування самобутнього артиста, які реально працюють", презентація Masterskaya HUB;

Сергій Малецький – засновник концертного агентства H2D. Дискусія: "Рентал і промоутер. Чи існує ефективна співпраця? ";

Максим Сердюк – головний редактор онлайн-журналу СЛУХ, в минулому – головний редактор інтернет-видання про українську музику Muzmapa. Кейс: "*тут має бути клікабельна назва* Про хайп в музичних медіа і про те, як бути на слуху";

Андрій Максимов – музичний фотограф. Кейс: "Фотограф у музичній індустрії";

Ксенія Шагова – PR-агент (співпрацювала з такими концертними агентствами, як H2D і HMG). Дискусія: "Що не так з української музичної журналістикою. Поради від гравців ринку";

Андрій Іноземцев – діяч мистецтва. Директор проектів Alina Pash і Счастливые Люди. Раніше – букінг-агент Noize MC, Anakondaz, Кравц, арт-директор Crystal Hall. Лекція в форматі Q & A;

Віктор Данько – засновник компанії Rider Rent (компанія спеціалізується на технічному забезпеченні масштабних заходів). Кейс: "Вибір технічного підрядника. Твій підрядник – друг чи партнер?", дискусія: "Рентал і промоутер. Чи існує ефективна співпраця?".

І, нарешті, секція Trends – це можливість дізнатися більше про актуальні теми і тренди галузі. Спікери ділитимуться інформацією про нові можливості та технології – блогінг, влогінг і соціальних мережі, інструменти маркетингових колаборацій селебріті і брендів, також будуть підняті теми безкоштовного просування контенту та авторських прав. Кейси даної секції будуть інформативні для музичних менеджерів, артистів і представників ЗМІ.

Спікери, яких варто почути:

Анна Міщенко – засновниця компанії Convergo, куратор напрямку Celebrity Marketing. Кейс: "Маркетингові колаборації брендів і селебріті";

Андрій Куртов, Анна Сутуліна і Максим Яковлев – представники відеолейбла AIR Music. Кейс: "Топ 10 стереотипів музиканта щодо YouTube", "Безкоштовні способи просування кліпу", "Чому відеоблогери популярні і чому музикантам варто у них повчитися";

Соня Сотник – ведуча Radio ROKS. Кейс: "Як саме і навіщо потрапляти в ефір радіостанції";

Олена Осипчук – PR-директор компанії WOG. Кейс: "Невипадкові випадковості. Як брендам вибудовувати відносини з селебріті";

Ірина Горова – продюсер MOZGI Entertainment, співзасновник MOZGI GROUP. Кейс: "1 + 1 = 11 або чому селебріті і бренди повинні працювати разом";

Музичні гурти KADNAY і Alloise.

Більше про спікерів – на сайті.

Шоукейс-фестиваль

Шоукейс-фестиваль – відома світова практика формату music week: музиканти і виконавці різних стилів презентують себе перед професійною аудиторією, яка складається із менеджерів, промоутерів, представників музичних агентств, лейблів і звукозаписних компаній.

Щоб виступи артистів проходили в правильній атмосфері, на Kyiv Music Days працюватимуть різножанрові сцени: Jazz Stage, Different Sounds Festival Stage, Electronica Stage, Indie Stage, RAP.UA Stage і World Music Stage.

У кожної з сцен – своя унікальна локація і партнер.

Jazz Stage розташується в барі Barman Dictat, а її партнером виступить Odessa JazzFest; локація Electronica Stage – Alchemist Bar, партнери – Masterskaya, LILA Music, Holywood UA Recording Space; Different Sounds Festival Stage шукайте в MK Music Space, її партнером сцени стане Wschód Kultury - Inne Brzmienia Art'n'Music Festival; локацією Indie Stage стане галерея-бар it's NOT the LOUVR, а партнером - Radio ROKS; RAP.UA Stage знайде своє місце в Olimpiyskiy BALLPARK і партнера в особі порталу RAP.UA; локація World Music Stage – Х.Л.А.М., а партнерами сцени виступлять Masterskaya, LILA Music і Holywood UA Recording Space.

Kyiv Music Days Awards 2019

В рамках щорічної галузевої премії Kyiv Music Days Awards будуть визначені професіонали музичної індустрії в наступних номінаціях:

Найкращий промоутер / концертне агентство;

Найкращий квитковий оператор;

Найкращий менеджер артиста;

Найкращий музичний журналіст;

Найкращий PR (менеджер / компанія);

Найкраще видання про музику;

Найкращий затишний концертний майданчик (місткістю до 500 чоловік);

Найкращий концертний майданчик (місткістю до 1500 чоловік);

Найкращий великий концертний майданчик (місткістю від 1500 чоловік);

Найкращий технічний підрядник (звук);

Найкращий технічний підрядник (світло).

Виставка

Виставкова зона на Kyiv Music Days 2019 буде включати в себе: виставку музичних інструментів та обладнання від Musician.UA: Музикант.укр, зону активностей від відеолейбла AIR Music, стенд з мерчем, платівками, книгами та сувенірною продукцією, а також безліч фотозоні.

KYIV MUSIC DAYS

12-14 квітня, НСК "Олімпійський"

