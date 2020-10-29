16 татуювань, снаряди в ікрі і "Беркут". Головні акценти нового кліпу "Бумбокс"

"Бумбокс" випустили кліп "Ангела" з останнього альбому "Таємний код: Рубікон". Відео на пісню стало одночасно і одкровенням, і спробою показати, що руйнує нашу країну вже 30 років після здобуття Незалежності.

Про те, як як пісню створювали в двох країнах, про приховані знаки та ілюстрацію життя за п'ять хвилин – читайте на OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Робота на дві країни: як створювалася "Ангела"

Пісню "Ангела" "Бумбокс" записав спільно з Сашою Кольцовой з гурту "Крихітка", і вона стала однією з найяскравіших акцентів нового альбому хлопців. Робота над записом велася відразу в двох країнах – одну частину пісні записали в Києві на студії Мілоша Єліча, а іншу – зробили у Франції, в Провансі, на студії La Fabrique.

Андрій Хливнюк в кліпі "Ангела" Прес-служба "Бумбокс"

Через коронавірус до кліпу: як створювалося відео на пісню "Ангела"

Хлопці з "Бумбокса" стверджують, що питання про те, знімати чи не знімати відео на пісню "Ангела", жодного разу не задавалося, оскільки відразу після виходу пісні було прийнято рішення про зйомки кліпу

Восени 2019 року лідер колективу Андрій Хливнюк запропонував написати сценарій режисерові Ганні Бурачковой, яка до цього знімала кліпи для "Океану Ельзи", Onuka і Brutto. Через кілька тижнів все було готово, але втілювати ідею в реальність завадило несподівану перешкоду – пандемія коронавируса, через який довелося зупинити виробництво кліпу.

До ідеї повернулися практично через рік – в липні 2020 року Хливнюк розповів про свою ідею Стасу Гуренко – режисерові, який до цього зняв для групи кліпи "Безодня" і "Твій номер / Плющ". З цього моменту роботу над "Ангела" відновили і справа пішла.

Крім людей, на знімальному майданчику працював птах. Олександрійський папуга Жоржик став зіркою кліпу, витримав всі "домагання" знімальної групи і був під оплески повернутий господарям. У відео папуга є символом багатства.

Попуга Жоржик Прес-служба "Бумбокс"

Бумбокс – кадр з кліпу "Ангела" Прес-служба "Бумбокс"

Життя, розказане за п'ять хвилин, Або історія про те, що вбиває країну: про що кліп "Ангела" насправді

Кліп "Ангела" показує нам життя головного героя за п'ять хвилин. Всі події, що з ним відбуваються - поява татуювань кримінальної, релігійної та військової тематики, шрами і опіки, як би "вирізають" на тілі героя історію України за 30 років. І поки йде відео, глядач бачить, як зі "свого хлопця" Хливнюк перетворюється в непривабливого персонажа.

Татуювання і опіки змішуються з краплями крові на тій частині карти України, де зображений Донбас, сигаретний попіл на проекті чергового закону, спалений паспорт, закривавлений протигаз, що причаївся біля ікони, ікра упереміш з гільзами від АК-47 – весь цей асоціативний показує проблеми країни та головного героя наочно.

Окремим цікавим сюжетним ходом є голландські натюрморти, що з'являються в відео. Саме ці, на перший погляд, класичні твори, є відображенням сучасності. Коли в "гарній картинці" таїться безліч небезпек, прихованих від неуважних очей. Цікаво, що для зйомок кліпу фронтмену "Бумбокса" було нанесено 16 перекладних татуювань, але одне було справжнім - тату зі словом "АНГЕЛА" набили НЕ Андрію Хливнюку, як показано в кліпі, а режисерові відео Стасу Гуренко.

Справа Ріфмастера і попіл – кадр з кліпу "Ангела" Прес-служба "Бумбокс"

Квіти і череп: символізм кліпу "Ангела"

Крім натюрмортів з гільзами, в "Ангела" присутня також ціла абетка знаків. Натхненні картинами Пітера Класа, Бальтазара ван дер Аста, Пітера Артсена, Яна Баумана та інших "малих голландців", чиє мистецтво через століття має особливу магію і трактування яких до сих пір є своєрідним інтелектуальним квестом, ідея кліпу також обросла новими деталями.

Перш за все, ці деталі, як і знаки, містяться в окремих предметах, які можна побачити в кліпі. Квіти, які означають швидкоплинність життя, фрукти як безсмертя, лимон як зрада (ймовірно тому, що його смак, як і зрада, залишається в пам'яті надовго). Про ідею кліпу і окремі знаки розповів й сам фронтмен "Бумбокса" Андрій Хливнюк:

"За період від написання пісні до видання кліпу пройшло досить подій в Україні і в світі, вагомих настільки, що можна було б заховати їх в тіло цього кліпу і в натюрморти, які ми використовували там ... Деякі дуже прямолінійні, над деякими доведеться" постопкадріти "тим, кому це цікаво, і подумати, чому це, звідки це, або подій приурочено? .. це протест, нагадування? Так, кліп" Ангела "- нагадування нам в першу чергу, як авторам, про те, що мистецтво повинне задавати питання суспільству і реальності. Інакше це обслуговування якихось простих банальних людських "хочу".

Натюрморт з кліпу "Ангела", Бумбокс Прес-служба "Бумбокс"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що фронтмен популярної групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк заявив, що Крим повернеться до складу України, але головне – зосередитися на тому, щоб ця тема не пропала зі світового порядку денного.