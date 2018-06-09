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"Курячий зад": Волочкову присоромили за нове відверте фото

4.4тЧитати новину російською

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова вирішила для різноманітності показати своїм підписникам щось, крім шпагату, відповівши тим самим на нападки.

"Мій погляд по життю завжди спрямований тільки вперед і устремління тільки до перемог і нових звершень. А на відпочинку я люблю дивитися на море. У моєму житті є величезна кількість люблячих і поважають мене людей, перш за все, за мої сильні якості. І я всім їм вдячна за людську підтримку і тепло. Та бруд, який виливається за моєю спиною, означає, що я попереду. А ще. Всі ці злісні ізриганія жовчі чує тільки моя *опа", - підписала вона знімок, на якому стоїть спиною до камери в купальнику.

Мій погляд по життю завжди спрямований тільки вперед і устремління тільки до перемог і нових звершень. А на відпочинку я люблю дивитися на море.🙏🏻 У моєму житті є величезна кількість люблячих і поважають мене людей, перш за все, за мої сильні якості. І я всім їм вдячна за людську підтримку і тепло. Та бруд, яка виливається за моєю спиною, означає, що я попереду. А ще .... Всі ці злісні ізриганія жовчі чує тільки моя .опа.🤣 А я слухаю шум волн.😊 А мій Турмалин Параїба з діамантами на сонці горить ярче.😊 Гарного всім літа, моря, сонця і розкішних курортов.💃🏼 🌴 # анастасіяволочкова # волочкова # балет # балерина # росія # літо # любов # свято # радість # я #volochkova #ballet #russia #best #love #look #instagood #summer #me

Публікація від Анастасія Волочкова (@volochkova_art)

І звичайно ж, балерина не обійшлася без фірмового шпагату, прийнявши форму того, на чому сиділа.

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"Спробуйте повторити форму тих предметів, поруч з якими ви зараз перебуваєте. Здається, у мене вийшло", - зазначила вона.

Знаменитість в черговий раз закрила коментарі до своїх знімків. Однак, під менш провокативними користувачі все ж змогли відповісти їй.

"З вас просто сміються. Ви не можете вже себе об'єктивно оцінювати. Занадто ущербний розум. На вас люди ходять подивитися, як на мавпу з голою ду*ою в цирку. Ви і є така мавпа. І ніколи вам розум не підкаже правильної лінії поведінки. У вас навіть не піар, коли всі засоби хороші. Це просто розумова відсталість. Люди, які мають відхилення, завжди вкрай активні в сексуальному плані", - зазначив один з хейтерів під сусіднім фото.

Також, "Дни.ру" підгледів інші коментарі, які стосуються безпосередньо до першої відповіді Волочкової з приводу "п'ятої точки".

"Ти сама збиткова, на всю голову! Ду*у виставляти в 40 з гаком нормально, або це для тебе теж так само красиво, як твій ущербний балет?", "Фото з ду*ою жахливе, прикрити це плоскоду*іє терміново", "Хіба це попа? Худий курячий зад", - цитує видання слова користувачів.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше Волочкова розполохала туристів, зробивши черговий шпагат.

Особа
Анастасія Волочкова
Місце
Росія
Об'єкт
шоу-бизнес
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