7 жовтня він оголосив, що припиняє публічні виступи. Через місяць помер. Такі без роботи не живуть. Вона не тільки сенс їхнього життя, вона і є їх життя.

Він був не просто народний артист. Він взагалі народний. Його слова увійшли в наш побут і теж стали народними.

Він завжди був актуальний і буде актуальним ще довго. Але він ніколи не був злим. Він гранично чесний, але оптимістичний. Він не сумував ніколи, хоча йому теж було важко, особливо спочатку. Іронія стала засобом світовідчуття і виживання. Мудрого і тому без злості. Він дав нам всім заряд бадьорості. І життєстійкості. І при цьому - нещадної правди. Без нього ми всі були б іншими.