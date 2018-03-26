"Кріпосне право скасували!" Відома актриса назвала росіян рабами

Відома російська актриса і співачка Аліка Смєхова заявила, що у росіян ще не викорінилася "рабська психологія".

Диктатори розбудили у російського народу найтемніше, говорить вона в інтерв'ю "Московському комсомольцю" .

"Знаєте, я недавно подумала: але ж тільки в 1861 році скасували кріпосне право. Це ж зовсім недавно! Тому, на жаль, рабська психологія ще жива, підтвердження цьому - кривавий переворот, я навіть не хочу це революцією називати. Люди, які писали доноси, - вони звідти ", - підкреслила вона.

За її словами, саме "раби" займалися цим.

"Ну ось вони і писали, раби. Просто Сталін, немов біс, розбудив у людях найстрашніше, темне. У темних людей, а у світлих - немає. Були ж герої, які сиділи по 15, по 20 років і нікого не видавали, зберегли людське обличчя", - уточнила Смєхова.

Як повідомляв "Обозреватель", Аліка Смєхова заявила, що вона не побачила в Україні упередженого ставлення до себе через те, що вона з Росії.