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"Кращі дороги!" Полякова опублікувала кумедне звернення до Брежневої про її батьківщину

2.6т Читати матеріал російською

Популярна українська поп-діва Оля Полякова здивувалася прекрасним дорогах в Кам'янському (Дніпродзержинську).

Так, в Instagram артистка опублікувала відео в сторіс, де вона запитала Віру Брежнєву, чому в її рідному місті кращі дороги в країні. "Скажи чесно, ти постаралася?", – запитала Полякова.

Оля Полякова

Оля Полякова

KP.UA

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"Віра, ми знаходимося на твоїй батьківщині, і я хочу тобі сказати, що тут зробили дороги. Я в шоці. Тут прекрасні дороги. І це напевно перший місто в Україні, де я бачу такі дороги круті. Скажи чесно, ти постаралася?", – захоплювалася співачка.

Нагадаємо, в суботу 20 липня, в Кам'янському відбувся святковий концерт, присвячений Дню металурга і гірника. На святі виступила Ольга Полякова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оля Полякова розбурхала мережу серією абсолютно голих фото. Її витівка викликала гарячі суперечки в мережі. Співачка зухвало пояснила, навіщо показала себе голою і записала відеозвернення до Хейтер.

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Особи
Оля Полякова Віра Брежнєва
Місце
Україна
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