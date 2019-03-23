"Краще, ніж Депардьє": зірка серіалу "Дикий ангел" попросила у Путіна паспорт Росії

Знаменита уругвайська актриса і співачка, зірка культового серіалу "Дикий ангел" Наталія Орейро захотіла отримати російське громадянство.

Артистка публічно звернулася до президента РФ Володимира Путіна про це в ефірі шоу "Вечірній Ургант", передає "Говорить Москва".

Орейро заявила, що буде "навіть більш росіянкою, ніж Жерар Депардьє", який також раніше отримав російський паспорт. Вона зізналася, що відвідала не менше 15 разів країну.

Раніше Орейро в рамках світового турне зізналася, що з росіянами їй комфортно працювати, і відчуває вона себе майже росіянкою.

Нагадаємо, Наталія Орейро стала широко відома в східній Європі, зокрема в Україні та Росії завдяки головній ролі в серіалі "Дикий ангел".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Наталія Орейро присвятила Росії нову пісню To Russia with Love ("До Росії з любов'ю"), записавши на неї відповідний кліп в підмосковному місті Балашиха. На кадрах артистка станцювала в кокошнику на фоні килима.

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