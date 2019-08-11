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"Краще гола!" Полякова підірвала мережу спекотними фото з пляжу

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Українська поп-діва Ольга Полякова викликала ажіотаж в мережі знімками з відпочинку.

У Instagram співачка опублікувала гарячі фото з пляжу, на яких позує в різних купальниках. "Червоний або чорний?" - поцікавилася Полякова у шанувальників.

Користувачі висловили захоплення від фігури артистки, але так і не змогли допомогти Поляковій визначитися з вибором.

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"Шикарна дама!" "Ти краще гола", "Ти шикарна в будь-якому купальнику", "Красуня", "Ох ці довгі ноги", "Красуня! З такою фігурою у всьому сексі", "Богиня", - пишуть в мережі.

Ольга Полякова

Ольга Полякова

instagram

Ольга Полякова

Ольга Полякова

instagram

Ольга Полякова

Ольга Полякова

instagram

Ольга Полякова

Ольга Полякова

instagram

Ольга Полякова

Ольга Полякова

instagram

Ольга Полякова

Ольга Полякова

instagram

"Краще гола!" Полякова підірвала мережу спекотними фото з пляжу
"Краще гола!" Полякова підірвала мережу спекотними фото з пляжу
"Краще гола!" Полякова підірвала мережу спекотними фото з пляжу
"Краще гола!" Полякова підірвала мережу спекотними фото з пляжу
"Краще гола!" Полякова підірвала мережу спекотними фото з пляжу
"Краще гола!" Полякова підірвала мережу спекотними фото з пляжу
"Краще гола!" Полякова підірвала мережу спекотними фото з пляжу
"Краще гола!" Полякова підірвала мережу спекотними фото з пляжу
"Краще гола!" Полякова підірвала мережу спекотними фото з пляжу
"Краще гола!" Полякова підірвала мережу спекотними фото з пляжу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу розбурхала бабуся, яка обізвала Полякову коровою.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Оля Полякова
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