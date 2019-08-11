"Краще гола!" Полякова підірвала мережу спекотними фото з пляжу

Українська поп-діва Ольга Полякова викликала ажіотаж в мережі знімками з відпочинку.

У Instagram співачка опублікувала гарячі фото з пляжу, на яких позує в різних купальниках. "Червоний або чорний?" - поцікавилася Полякова у шанувальників.

Користувачі висловили захоплення від фігури артистки, але так і не змогли допомогти Поляковій визначитися з вибором.

"Шикарна дама!" "Ти краще гола", "Ти шикарна в будь-якому купальнику", "Красуня", "Ох ці довгі ноги", "Красуня! З такою фігурою у всьому сексі", "Богиня", - пишуть в мережі.

Ольга Полякова instagram

Ольга Полякова instagram

Ольга Полякова instagram

Ольга Полякова instagram

Ольга Полякова instagram

Ольга Полякова instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу розбурхала бабуся, яка обізвала Полякову коровою.

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