"Ковток повітря": у Росії зворушливо зізналися, як сумують за українцями в КВК. Відео

Українські гумористи змогли в багатьох речах "переплюнути" КВК, несучи певні нововведення, які чіпляли глядачів.

Про це розповів ексредактор Вищої ліги, чемпіон 2011 року Дмитро Колчин в інтерв'ю каналу SHPENKOV! (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Дмитро Колчин про українські команди КВК

"Звичайно, як і всі нормальні люди (хоче, щоб українські команди повернулися до КВК. – Ред.). Коли вся ця історія почалася в нас, я не пам'ятаю, на якому заході, Днепр (Збірна Дніпропетровська) приїжджали туди. Вже були такі складні відносини, давно їх ніхто не бачив. Не пам'ятаю, де це було, але в Росії точно. Їх дуже тепло зустрів зал. Я в кінці говорив слова якісь про них, не пам'ятаю вже. Пам'ятаю, що ось такими буквами було написано в блокноті лише одну фразу: "Як же ми сумували!" У мене такий підсумок гри був, що всі були команди, а саме за цією сумували дуже сильно", – згадав Колчин.

Команда КВН "Дніпро" Кадр з відео

Він зазначив, що дивився раніше "Лігу сміху", а перші сезони й зовсім дуже докладно вивчав із інтересу. Останніми сезонами вже не цікавився.

"Якщо там зараз змінилися якісь правила після перших сезонів, я просто не в курсі, то я не знаю, як (чи обігнав КВН, - Ред.). Перший та другий сезони, які я дивився, мені здавалося, що це – ковток свіжого повітря. Грамотно використовували те, чого немає тут, позбулися того, що заважало, якась "іржава шестерня". Замість неї поставили якусь "прикольну шестірню", і цей годинник затікав по-іншому. Мені подобалися якісь ходи, як слабкий юніт виглядає потужно", – додав він.

Дмитро Колчин розповів про українських гумористів Кадр з відео

Ексредактор Вищої ліги КВК також підкреслив – йому дуже подобалося, що були профайли про учасників, оскільки це дозволяло переживати за кожного гумориста ще до того, як вони починали виступати.

"У КВК такого немає. Ти включаєшся в процес. Тобто, це таке талант-шоу, коли ти підключився – і відразу унікальний користувач. Мені це дуже подобалося. Були питання до інших речей, але такого роду нововведення у даному продукті, мене чіпляли, мені подобалося", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше переможці "Ліги сміху", команда "Ветерани космічних військ" розповіли про вартість участі у КВК, пояснивши, що це гра, за яку платиш, щоб жартувати.

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