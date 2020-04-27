Кошовий показав, як розважається з дружиною на карантині: мережа в захваті

Кирило Лютий Шоу 23:28, 27.04.2020 Оновлено: 00:40, 28.04.2020

Актор студії "Квартал 95" і друг президента України Євген Кошовий показав, як розважається з дружиною Ксенією на карантині.

У Instagram комік опублікував відео незвичайного заняття "для сімейних пар", передавши естафету іншим зіркам українського шоубізу.

Кошовий із дружиною вмокнули один одного лицем у суміш із борошна, кетчупу, майонезу і яєць, вибираючи "жертву" на "камінь-ножиці-папір".

Цікаво, що більш везучим виявився Кошовий, хоча саме йому дісталося останнє і найсерйозніше "покарання".

Підписників Кошового розважило таке відео. "Позитивчики", "Ой, ржака", "Смішно, красені", "Бідна дружина", "Добре, коли на одній хвилі", "Гра бомба", – пишуть вони.

Ксенія і Євген Кошові
Ксенія і Євген Кошові

Як раніше писав OBOZREVATEL, артисти студії "Квартал 95" Євген Кошовий та Юрій Ткач записали жартівливу пісню про карантин через пандемію коронавірусу. Вони зняли музичну пародію на знаменитий хіт групи Воплі Відоплясова "Музіка".

Коментувати
Шоу

Дивіться також

Ціна від $500 тисяч: Венедіктова приховала в декларації квартиру в Києві

"За дурнів нас тримаєте?" У мережі розгорівся скандал через переможця "Голосу країни-10"

Лукашенко дожартувався? Коронавірус спалахнув у Білорусі

ГПУ довела винуватість Саакашвілі, але завалила справу за три місяці до суду: чому експрезидента не покарали за держзраду

"Не подобається – звільняйся!" На Вінниччині назрів скандал через мізерні виплати медикам