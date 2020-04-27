Актор студії "Квартал 95" і друг президента України Євген Кошовий показав, як розважається з дружиною Ксенією на карантині.

У Instagram комік опублікував відео незвичайного заняття "для сімейних пар", передавши естафету іншим зіркам українського шоубізу.

Кошовий з дружиною вмокнули один одного лицем у суміш з борошна, кетчупу, майонезу і яєць, вибираючи "жертву" на "камінь-ножиці-папір".

Цікаво, що більш везучим виявився Кошовий, хоча саме йому дісталося останнє і найсерйозніше "покарання".

Підписників Кошового розважило таке відео. "Позитивчики", "Ой, ржака", "Смішно, красені", "Бідна дружина", "Добре, коли на одній хвилі", "Гра бомба", – пишуть вони.

Ксенія і Євген Кошові

Ксенія і Євген Кошові

Як раніше писав OBOZREVATEL, артисти студії "Квартал 95" Євген Кошовий та Юрій Ткач записали жартівливу пісню про карантин через пандемію коронавірусу. Вони зняли музичну пародію на знаменитий хіт групи Воплі Відоплясова "Музіка".

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