Кошовий назвав головну слабкість Зеленського

Шоумен, керуючий студією "Квартал 95" Євген Кошовий розповів про слабку сторону президента України Володимира Зеленського, з яким дружить вже довгі роки.

Одкровеннями поділився він в інтерв'ю інтернет-виданню "Гордон". (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На питання, в чому слабкість глави держави, Кошовий із посмішкою відповів: "Читає коментарі в Facebook".

Євген Кошовий

При цьому, відзначив Кошовий і сильні сторони свого колишнього керівника. На його думку, це "чесність, відкритість, правдивість і відданість".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кошовий розповів, як "Квартал 95" буде працювати без Зеленського. У разі труднощів, за його словами, колектив звернеться до президента.

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