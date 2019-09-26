Кошовий — Блум, Потап — Том Харді: як виглядають знамениті клони українських зірок

У мережі набирає популярність додаток Gradient, який шукає схожих на вас зірок за фотографією.
OBOZREVATEL вирішив пошукати, хто із зірок Заходу найбільше схожий на українських і російських колег.
Наприклад, мультиартист MONATIK схожий на бразильського футболіста Філіпе Коутіньйо.
Українська співачка Світлана Лобода подібна на ікону стилю і представницю клану Кардаш'ян Кайлі Дженнер.
Програма вирішила, що співачка Оля Полякова схожа на Анджеліну Джолі в молодості.
А ось репер і продюсер Потап має схожість із британським актором Томом Харді.
На думку додатки, його дружина Настя Каменських виглядає точнісінько як Шарліз Терон.
Також цікавим вийшов результат із зірками "Кварталу 95" — Євгеном Кошовим та Оленою Кравець.
У фотографії співачки Ані Лорак програма знайшла схожість із секс-бомбою Памелою Андерсон за часів, коли та грала в серіалі "Рятувальники Малібу".
Що стосується російських зірок, то Алла Пугачова схожа на колишню першу леді США Мішель Обаму. Її чоловік Максим Галкін — на зірку "Матриці" Кіану Рівза, а Ксенія Собчак — на письменника Оскара Уайльда.
Читайте на OBOZREVATEL, як тренд на старіння захопив зірок і політиків. Знаменитості масово ділилися знімками, на яких вони зображені в літньому віці.
Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!