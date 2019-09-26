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27 вересня • оновлено в 19:32
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Кошовий — Блум, Потап — Том Харді: як виглядають знамениті клони українських зірок

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У мережі набирає популярність додаток Gradient, який шукає схожих на вас зірок за фотографією.

OBOZREVATEL вирішив пошукати, хто із зірок Заходу найбільше схожий на українських і російських колег.

Наприклад, мультиартист MONATIK схожий на бразильського футболіста Філіпе Коутіньйо.

Кошовий — Блум, Потап — Том Харді: як виглядають знамениті клони українських зірок

Українська співачка Світлана Лобода подібна на ікону стилю і представницю клану Кардаш'ян Кайлі Дженнер.

Кошовий — Блум, Потап — Том Харді: як виглядають знамениті клони українських зірок

Програма вирішила, що співачка Оля Полякова схожа на Анджеліну Джолі в молодості.

Кошовий — Блум, Потап — Том Харді: як виглядають знамениті клони українських зірок

А ось репер і продюсер Потап має схожість із британським актором Томом Харді.

Кошовий — Блум, Потап — Том Харді: як виглядають знамениті клони українських зірок

На думку додатки, його дружина Настя Каменських виглядає точнісінько як Шарліз Терон.

Кошовий — Блум, Потап — Том Харді: як виглядають знамениті клони українських зірок

Також цікавим вийшов результат із зірками "Кварталу 95" — Євгеном Кошовим та Оленою Кравець.

Кошовий — Блум, Потап — Том Харді: як виглядають знамениті клони українських зірок
Кошовий — Блум, Потап — Том Харді: як виглядають знамениті клони українських зірок
Новини
Бум на "старість" в мережі: розкрито секрет популярності додатку FaceApp

У фотографії співачки Ані Лорак програма знайшла схожість із секс-бомбою Памелою Андерсон за часів, коли та грала в серіалі "Рятувальники Малібу".

Кошовий — Блум, Потап — Том Харді: як виглядають знамениті клони українських зірок

Що стосується російських зірок, то Алла Пугачова схожа на колишню першу леді США Мішель Обаму. Її чоловік Максим Галкін — на зірку "Матриці" Кіану Рівза, а Ксенія Собчак — на письменника Оскара Уайльда.

Кошовий — Блум, Потап — Том Харді: як виглядають знамениті клони українських зірок
Кошовий — Блум, Потап — Том Харді: як виглядають знамениті клони українських зірок
Кошовий — Блум, Потап — Том Харді: як виглядають знамениті клони українських зірок
Кошовий — Блум, Потап — Том Харді: як виглядають знамениті клони українських зірок
Кошовий — Блум, Потап — Том Харді: як виглядають знамениті клони українських зірок
Кошовий — Блум, Потап — Том Харді: як виглядають знамениті клони українських зірок
Кошовий — Блум, Потап — Том Харді: як виглядають знамениті клони українських зірок

Читайте на OBOZREVATEL, як тренд на старіння захопив зірок і політиків. Знаменитості масово ділилися знімками, на яких вони зображені в літньому віці.

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Особи
Ксенія Собчак Максим Галкін Алла Пугачова Євген Кошовий Олена Кравець MONATIK Оля Полякова Олексій Потапенко (Потап) Настя Каменських (NK) Світлана Лобода
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