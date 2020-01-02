"Путін - головне розчарування": російський музикант назвав розставання з українцями болісним

Головною подією минулих десяти років для Росії і для її населення був розрив з Україною.

Таку заяву зробив російський музикант, лідер групи "Нещасний випадок" Олексій Кортнєв. За його словами, "це найболісніша, найбільш обговорювана тема", передає "Крим.Реалії".

"Вона затьмарює все інше – і допінговий скандал, і сочинську Олімпіаду, й інше. Тому що це дійсно той репутаційний, і економічний, і політичний удар, який наша країна переживатиме ще довгі десятиліття, найімовірніше", – сказав музикант.

Олексій Кортнєв Peoples.ru

Головним розчаруванням для росіян при цьому він назвав президента країни Володимира Путіна.

"Тому що ще десять років тому, напевно, у багатьох, особливо у шанувальників його, були надії на те, що наша країна буде все-таки економічно і політично якось розвиватися. Що ми прийдемо до 2020 року з іншими результатами, звичайно. А зараз ми спостерігаємо економіку в розвалі, зіпсовані геть відносини з усім цивілізованим світом. І, звичайно, автор всього цього – президент нашої країни. Думаю, можливо, багато хто зі мною не погодиться, але для мене, мого кола, звичайно, головне розчарування – це В. В. Путін", – пояснив Кортнєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кортнєв заявив, що змінив свої погляди на анексію Криму. Спочатку він схвалював крадіжку Криму, але потім неодноразово відвідав Україну і його думка стала кардинально іншою.

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