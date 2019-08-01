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"Копія батька": фото змужнілого сина Михайла Круга викликали ажіотаж у мережі

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У мережі викликали ажіотаж знімки змужнілого сина знаменитого російського шансон-виконавця Михайла Круга Олександра.

Нещодавно хлопцеві виповнилося 17 років. Дружина померлого в 2002 році співака Ірина Круг опублікувала фотографії з сином на особистій сторінці в Instagram.

"У гримерці з сином", – підписала фото Ірина Круг. Знімок був зроблений під час музичного фестивалю в Сочі. 17-річний Олександр вийшов на сцену разом з матір'ю і виконав пісню.

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Багато користувачів мережі були здивовані схожістю Олександра з батьком, про що і написали в коментарі.

Ірина Круг із сином Олександром

Ірина Круг із сином Олександром

Instagram @irinakrug

"Це Михайла син? Який він красень! Дуже схожий на батька, одне обличчя!" – відзначили фоловери.

"Копія батька": фото змужнілого сина Михайла Круга викликали ажіотаж у мережі
"Копія батька": фото змужнілого сина Михайла Круга викликали ажіотаж у мережі
"Копія батька": фото змужнілого сина Михайла Круга викликали ажіотаж у мережі
"Копія батька": фото змужнілого сина Михайла Круга викликали ажіотаж у мережі
"Копія батька": фото змужнілого сина Михайла Круга викликали ажіотаж у мережі

Нагадаємо, Михайло Круг був одружений двічі. Зі своєю другою дружиною Іриною шансоньє познайомився в ресторані, де вона працювала офіціанткою. Він був старший за неї на 14 років. Син Михайла Круга й Ірини народився за місяць до вбивства музиканта в 2002 році. Грабіжники зі зброєю увірвалися в будинок артиста в ніч на 1 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Нью-Йорку аукціонний дім Sotheby's продав за 133 млн доларів тюремну робу убитого в 2002 році російського співака Михайла Круга.

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