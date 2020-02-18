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18 лютого • оновлено в 22:44
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Кондратюк розповів про тріумфальні гастролі Лорак і Лободи в Україні

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Українські артисти, які працюють у Росії, незважаючи на анексію Криму і війну на Донбасі, можуть тріумфально гастролювати і в Україні.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав продюсер Ігор Кондратюк. За його словами, тут питання навіть не в публіці, а в самій державі, яка не захищає себе від колабораціоністів (повну версію інтерв'ю читайте тут).

Ані Лорак, Світлана Лобода і Віра Брежнєва

Ані Лорак, Світлана Лобода і Віра Брежнєва

Обозреватель

"Ті українські артисти, які зараз у Росії, мають колосальні шанси тріумфально гастролювати в Україні. Ви недооцінюєте нашу публіку. Але тут питання не в публіці, а в державі, яка має себе захищати від колабораціоністів, які співають-танцюють і для агресорів, і для їх жертв. Ось це попахує маячнею", – впевнений він.

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"Лайно без мізків!" Кондратюк жорстко пройшовся по російських артистах-фанатах Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Кондратюк жорстко розкритикував українських співачок Ані Лорак і Світлану Лободу, які, незважаючи на російську агресію щодо України, гастролюють Росією. За його словами, вони, по суті, працюють на її президента Володимира Путіна.

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Автор
Катерина Іванова
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Ігор Кондратюк
Місце
Україна
Теги
шоу шоу-бизнес Новини Росії
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
И он прав,кому нужна такая страна власть которой пользуется услугами всякого сброда!.
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