Кондратюк розповів про тріумфальні гастролі Лорак і Лободи в Україні

Українські артисти, які працюють у Росії, незважаючи на анексію Криму і війну на Донбасі, можуть тріумфально гастролювати і в Україні.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав продюсер Ігор Кондратюк. За його словами, тут питання навіть не в публіці, а в самій державі, яка не захищає себе від колабораціоністів (повну версію інтерв'ю читайте тут).

Ані Лорак, Світлана Лобода і Віра Брежнєва Обозреватель

"Ті українські артисти, які зараз у Росії, мають колосальні шанси тріумфально гастролювати в Україні. Ви недооцінюєте нашу публіку. Але тут питання не в публіці, а в державі, яка має себе захищати від колабораціоністів, які співають-танцюють і для агресорів, і для їх жертв. Ось це попахує маячнею", – впевнений він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Кондратюк жорстко розкритикував українських співачок Ані Лорак і Світлану Лободу, які, незважаючи на російську агресію щодо України, гастролюють Росією. За його словами, вони, по суті, працюють на її президента Володимира Путіна.

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