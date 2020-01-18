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18 січня • оновлено в 16:32
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Путіна критикують вголос: Кондратюк назвав імена справжніх друзів України в РФ

1.8т
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Продюсер Ігор Кондратюк заявив, що в Російській Федерації знайдеться лише кілька артистів, які мають моральне право приїжджати в Україну і виступати тут, оскільки відкрито дотримуються проукраїнської позиції.

Серед них – народна артистка Росії Лія Ахеджакова. Про це він заявив у блозі OBOZREVATEL.

За його словами, до проукраїнських артистів можна також віднести російського музиканта, лідера групи "Машина часу" Андрія Макеревича, публіциста Віктора Шедеровича "і ще кількох людей".

Віктор Шендерович, Андрій Макаревич, Лія Ахеджакова

Віктор Шендерович, Андрій Макаревич, Лія Ахеджакова

Кондратюк підкреслив, що ці люди "не мовчки вважають, що Путін помиляється, а говорять про це вголос. Ці люди можуть виступати в Україні".

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Макаревич і Ахеджакова звернулися з потужною вимогою до Путіна: повний текст

Як писав OBOZREVATEL:

  • Лія Ахеджакова не раз ставала на захист України й відкрито боролася з Кремлем. Про це свідчить ціла низка фактів.

  • Після звернення до президента Росії Володимира Путіна Макаревич і Ахеджакова піддалися масовій критиці з боку росіян у соціальних мережах. На адресу громадських діячів висунули масу звинувачень і образ.

  • Шендерович підірвав мережу заявою про те, що в Росії відбувся державний переворот. За його словами, РФ стала поліцейською державою, якою керує путінська хунта.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Російсько-український конфлікт Ексклюзив
Особи
Андрій Макаревич Віктор Шендерович Ігор Кондратюк Лія Ахеджакова
Місце
Україна
Теги
Новини Росії гастролі
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Короче, у Украины в России 3 друга из 146 миллионов
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какие у Украины могут быть друзья? Ахеджакову не смущает "москаляку на гиляку", незаконный захват власти в 2014, убитые Украиной в Донбассе старики и дети, запрет на образование на русском языке, героизация бaндеры, причём обязательная для всех, снос памятников Красной Армии, это все ей кажется хорошим и правильным?
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Может пригласить их в (на) украину на ПМЖ.
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