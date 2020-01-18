Путіна критикують вголос: Кондратюк назвав імена справжніх друзів України в РФ

Продюсер Ігор Кондратюк заявив, що в Російській Федерації знайдеться лише кілька артистів, які мають моральне право приїжджати в Україну і виступати тут, оскільки відкрито дотримуються проукраїнської позиції.

Серед них – народна артистка Росії Лія Ахеджакова. Про це він заявив у блозі OBOZREVATEL.

За його словами, до проукраїнських артистів можна також віднести російського музиканта, лідера групи "Машина часу" Андрія Макеревича, публіциста Віктора Шедеровича "і ще кількох людей".

Віктор Шендерович, Андрій Макаревич, Лія Ахеджакова

Кондратюк підкреслив, що ці люди "не мовчки вважають, що Путін помиляється, а говорять про це вголос. Ці люди можуть виступати в Україні".

Як писав OBOZREVATEL:

Лія Ахеджакова не раз ставала на захист України й відкрито боролася з Кремлем. Про це свідчить ціла низка фактів.

Після звернення до президента Росії Володимира Путіна Макаревич і Ахеджакова піддалися масовій критиці з боку росіян у соціальних мережах. На адресу громадських діячів висунули масу звинувачень і образ.

Шендерович підірвав мережу заявою про те, що в Росії відбувся державний переворот. За його словами, РФ стала поліцейською державою, якою керує путінська хунта.

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