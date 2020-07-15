Команда фільму 'Мій Дідусь – Дід Мороз' відновлює роботу над проєктом після карантину.

Розпочався другий етап роботи над фільмом – затвердження нових локацій, до кастинг та нескінченне редагування і поліпшення сцен.

Для тих, хто бажає стати частиною першого українського новорічного фільму повідомляємо, що у проекті ще є ряд не закритих ролей. Подробиці можете знайти на сторінках фільму в соц. мережах.

"Мій дідусь - Дід Мороз" це новорічна, добра, сімейна комедія, яка повертає віру у добро і в те, що дива трапляються, головне в них вірити!

За сюжетом головний герой - 9 річний хлопчик Максим дізнається, що його дідусь справжнісінький Дід Мороз і відправляється у переддень Нового року в Київ, щоб його знайти і загадати йому найголовніше бажання. По дорозі Максим потрапляє у різні пригоди, змінює долі людей і навіть зустрічається зі справжнім дивом, як і його Мама, яка відразу ж відправилася на його пошуки.

Роль Максима виконує талановитий актор Лев Пічахчи, а його маму грає прекрасна актриса Наталія Бадер.

Команда фільму "Мій Дідусь – Дід Мороз" відновлює роботу над проєктом

Команда фільму "Мій Дідусь – Дід Мороз" відновлює роботу над проєктом

У майбутнього головного новорічного фільму країни зоряний склад акторів: Микита Вакулюк, Діана Глостер, Oksi та Головний Дядя країни - Дядя Жора! Так само у фільмі беруть участь Руслан Сеферов, Дар'я Дубровська, Лючія Кургінян, Юлія Антоненко, Єгор Снігир та інші.

За словами творців фільму Елеонори Воєрманн та Шляхтюка Сергія на глядачів чекає не просто весела, але і в міру повчальна і душевна історія для дорослих і дітей.

По секрету ділимося з вами кількома кадрами з фільму.

Кадр із фільму