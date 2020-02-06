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7 лютого • оновлено в 09:23
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Коханець Алли Пугачової розтовстів

4.9т
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Музикант Володимир Кузьмін, який у минулому перебував у романтичних стосунках з Аллою Пугачовою, помітно набрав зайву вагу.

У своєму Instagram-акаунті він опублікував фотографію, на якій можна побачити, що обличчя Кузьміна округлилося, а його живіт став значно більше.

А раніше співак виглядав так.

Коханець Алли Пугачової розтовстів
Коханець Алли Пугачової розтовстів
Коханець Алли Пугачової розтовстів

Нагадаємо, ще в листопаді минулого року Володимир Кузьмін несподівано прийняв рішення про повернення до дружини Катерини Трофімової, з якої зовсім нещодавно обвінчався.

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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Так 65-й годок ему идёт. Нельзя всю жизнь оставаться молодым и стройным.
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