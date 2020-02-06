Коханець Алли Пугачової розтовстів

Музикант Володимир Кузьмін, який у минулому перебував у романтичних стосунках з Аллою Пугачовою, помітно набрав зайву вагу.

У своєму Instagram-акаунті він опублікував фотографію, на якій можна побачити, що обличчя Кузьміна округлилося, а його живіт став значно більше.

А раніше співак виглядав так.

Нагадаємо, ще в листопаді минулого року Володимир Кузьмін несподівано прийняв рішення про повернення до дружини Катерини Трофімової, з якої зовсім нещодавно обвінчався.

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