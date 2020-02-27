Kishe і його 7 прем'єр: в київському клубі відбувся сольний концерт

25 лютого в Caribbean Concert Hall відбувся сольний концерт відомого Українського співака Kishe.

фото Євгенія Орлова

Не дивлячись на робочий день, концертний майданчик був повністю заповнений слухачами, прихильниками та друзями артиста.

Спочатку вечора атмосферу підігрівав Dj set стильного DJStarkoff, потім ведучий концерту Деніс Жупнік презентував вихід артиста.

фото Євгенія Орлова

З першої ноти, з першої секунди і до кінця концерту, як на сцені так і в залі утворилася справжня, щира та драйвова атмосфера.

фото Євгенія Орлова

Свято музики якого чекали ті хто прийшов на концерт, а також сам артист та його команда. В цей день Kishe презентував відразу 6 нових пісень, які увійдуть в новий альбом співака, вихід якого планується на листопад 2020 року, а також презентував ексклюзивну акустичну версію свого останнього хіта #LOVE, що здобуває все нові і нові сходинки Українських хіт-парадів та чартів.

фото Євгенія Орлова

І ще однією важливою прем’єрою вечора стала презентація кліпа на пісню "НЕРЕАЛЬНАЯ". Широкий реліз відеороботи запланований на 8 березня, до свята весни і всіх жінок!

Команда Kishe вже почала підготовку до свого майбутнього ВЕЛИКОГО сольного концерту та презентації альбому у Листопаді 2020 року!

фото Євгенія Орлова

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