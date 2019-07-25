"Кабацький підхід": Лоза жорстко розкритикував Metallica за виконання пісні Цоя

Російський музикант Юрій Лоза прокоментував виконання пісні Віктора Цоя "Група крові" американським колективом Metallica.

Так, на своїй сторінці в Facebook Лоза написав, що в ньому немає нічого дивовижного, оскільки по всьому світу музиканти виступають з композиціями країн, в яких проходять гастролі.

Юрій Лоза Фото: ria.ru

"Загальносвітова практика — розучити шлягер країни, в яку їдеш на гастролі. Зазвичай це відбувається в такий спосіб: місцевим прокатнику колективу дається завдання — знайти щось добре знайоме аудиторії, тільки з простою гармонією, мінімумом тексту і невигадливою мелодією, щоб сильно не заморочуватися", — висловився Лоза.

Також він додав, що американський колектив виконав пісню Цоя з "кабацьким підходом".

"Якщо артисти хочуть продемонструвати повагу до публіки, то шукають нове звучання, а текст вчать напам'ять. А якщо хочуть, так би мовити, "кинути кістку", то не вникаючи в сенс пишуть все на папірці знайомим шрифтом і кладуть його перед собою. У випадку з "Metallica" був обраний саме цей варіант. Що до аранжування — на жаль, але нічого нового американці в пісню Цоя привносити не захотіли — заспівали близько до оригіналу. Коротше, типово кабацький — відстрілятися і забути як страшний сон", — зазначив Лоза.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Metallica виконала пісню Цоя "Група крові" під час концерту на московському стадіоні "Лужники".

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