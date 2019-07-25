Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ Новини шоу-бізнесу

"Кабацький підхід": Лоза жорстко розкритикував Metallica за виконання пісні Цоя

5.8т Читати матеріал російською

Російський музикант Юрій Лоза прокоментував виконання пісні Віктора Цоя "Група крові" американським колективом Metallica.

Так, на своїй сторінці в Facebook Лоза написав, що в ньому немає нічого дивовижного, оскільки по всьому світу музиканти виступають з композиціями країн, в яких проходять гастролі.

Юрій Лоза

Юрій Лоза

Фото: ria.ru

"Загальносвітова практика розучити шлягер країни, в яку їдеш на гастролі. Зазвичай це відбувається в такий спосіб: місцевим прокатнику колективу дається завдання знайти щось добре знайоме аудиторії, тільки з простою гармонією, мінімумом тексту і невигадливою мелодією, щоб сильно не заморочуватися", — висловився Лоза.

Новини
"Одним блазнем менше": Лоза жорстко відреагував на відхід Шнурова зі сцени

Також він додав, що американський колектив виконав пісню Цоя з "кабацьким підходом".

"Якщо артисти хочуть продемонструвати повагу до публіки, то шукають нове звучання, а текст вчать напам'ять. А якщо хочуть, так би мовити, "кинути кістку", то не вникаючи в сенс пишуть все на папірці знайомим шрифтом і кладуть його перед собою. У випадку з "Metallica" був обраний саме цей варіант. Що до аранжування на жаль, але нічого нового американці в пісню Цоя привносити не захотіли заспівали близько до оригіналу. Коротше, типово кабацький відстрілятися і забути як страшний сон", — зазначив Лоза.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Metallica виконала пісню Цоя "Група крові" під час концерту на московському стадіоні "Лужники".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Росія Москва
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
13
21
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Вся ВЕЛИКАЯ группа Металлика, в полном составе, ушла в запой... Их мучает всего один вопрос ,какое отношение к музыке имеет этот ФАКИНГ БОЙ -Лоза ?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
Залупился, что не про его маленький плот спели))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
ПіздёЖ СупергероЙ
ПіздёЖ СупергероЙ
пиздеть, не мешки ворочать...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel