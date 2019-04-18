Khayat проти Оксани Мухи: що співали фаворити "Голосу країни-2019" на шляху до фіналу

У неділю, 21 квітня, відбудеться фінальний, 14 випуск популярного вокального шоу "Голос країни-9". Українці висловили свою думку щодо того, хто переможе в шоу.

OBOZREVATEL провів опитування серед читачів, в якому були представлені чотири фіналісти: Андрій Хайат, Оксана Муха, Карина Арсентьєва і Вікторія Олійник. Так, з'ясувалося, що більшість шанувальників проекту розраховують на перемогу підопічного Тіни Кароль Андрія Хайата — за нього проголосували понад 38% учасників опитування. На другому місці опинилася представниця команди Дана Балана Оксана Муха — за неї віддали 37% голосів. У зв'язку з цим, пропонуємо подивитися, що співали фаворити "Голосу країни-2019" на шляху до фіналу.

Оксана Муха і Андрій Хайат

Вибір в сліпу

Андрій Хайат — "В кінці греблі шумлять верби"

Оксана Муха — "Де ти тепер"

Бої навиліт

Андрій Хайат vs. Гульназ Хасанова — "Равнодушие"

Оксана Муха vs. Михайло Дімов — "В темну нічку"

Нокаути

Андрій Хайат — "Летить галка через балку"

Оксана Муха — "Шуміла ліщина"

Чвертьфінал

Андрій Хайат — "Ой, чий то кінь стоїть"

Оксана Муха — "Ворожка"

Півфінал

Андрій Хайат — "Плакала"

Тіна Кароль, Девід Аксельрод, Андрій Хайат — "Diamonds"

Оксана Муха — "Два кольори"

Дан Балан, Рафі Хейтам, Оксана Муха — "Hold on Love"

OBOZREVATEL також пропонує ознайомитися з подробицями півфіналу шоу "Голос країни-9", в ході якого і визначилася четвірка фіналістів.

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