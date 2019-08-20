"Каже, є діти": Камінська поскаржилася на шанувальника-"маніяка"

Невідомий чоловік переслідує популярну українську співачку, солістку гурту "НеАнгели" Славу Камінську.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram відповідне відео, зафільмувавши дивного залицяльника, який вимагав відкрити двері, щоб вручити їй листа (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Дорогі друзі та всі, хто на мене підписаний! Прохання впізнати ось цю людину. Не впевнена, що він психічно здоровий. Довгий час переслідує мене в соцмережах з усілякими погрозами. Крім того, сьогодні він намагався вломитися в мою квартиру", – підписала вона відео.

Цей чоловік переслідує Славу Камінську скріншот

Вона попросила впізнати цю людину, щоб можна було написати заяву в поліцію із зазначенням його даних. У коментарі "КП в Україні" Камінська пізніше розповіла, що подала заяву.

Славу Камінську переслідує невідомий instagram / babaslavka

"Сьогодні, показуючи своє життя в соціальних мережах, ми часто забуваємо про небезпеку, яку несе в собі ця відкритість. У мою квартиру намагалися вдертися. Це людина, у якої "на обличчі" всі ознаки психічного розладу. Він стверджує, що у нас із ним є діти", – повідомила вона, додавши, що цей чоловік загрожує багатьом жінкам.

"Цій людині необхідне лікування, поки він не нашкодив собі й оточуючим. А мені, моїм дітям і таким, як я – почуття захищеності і розуміння, як поводитися в подібній ситуації", – додала Камінська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Камінська розлучилася з чоловіком, ставши однією з найобговорюваніших співачок на деякий час. Після розриву вона почала радувати шанувальників пікантними знімками.

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