Каменських показала оголене відео у ванній: мережа в захваті

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка нещодавно вийшла заміж за музиканта і шоумена Олексія Потапенка (Потапа), викликала ажіотаж відвертими кадрами.
Так, на своєму каналі в Youtube вона опублікувала ролик з бекстейджу зйомок кліпів з Потапом. На відео зірка позує абсолютно гола в душі, прикриваючи соковиті груди руками.
Настя Каменських
За годину відео набрало більше 40 тисяч переглядів. В описі Каменських розповіла, що це одне з найбільш зворушливих відео за всю історію існування її YouTube-каналу NKofficial.
Скрін відео
Скрін відео
Скрін відео
Більшість фоловерів Каменських прийшли в захват від оголеного тіла співачки, і також побажали щастя в їхньому сімейному житті з Олексієм.
"Які ж ви гарні і найголовніше закохані в один одного, я щиро бажаю вам щастя і найголовніше багато багато дітей", "Які ж ви милахи", "Класні", – захоплювалися в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
23 травня відбулася довгоочікувана весілля Каменських і Потапенко, на якій були присутні більше сотні гостей і знаменитостей.
Після цього вони вирушили до Туреччини в медовий місяць, звідки радували шанувальників численними знімками.
3 червня стало відомо, що парочка була змушена повернутися з відпочинку.
Потап після весілля почав ділитися еротичними фотографіями голої дружини.
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