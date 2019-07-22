Каменських показала оголене відео у ванній: мережа в захваті

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка нещодавно вийшла заміж за музиканта і шоумена Олексія Потапенка (Потапа), викликала ажіотаж відвертими кадрами.

Так, на своєму каналі в Youtube вона опублікувала ролик з бекстейджу зйомок кліпів з Потапом. На відео зірка позує абсолютно гола в душі, прикриваючи соковиті груди руками.

Настя Каменських

За годину відео набрало більше 40 тисяч переглядів. В описі Каменських розповіла, що це одне з найбільш зворушливих відео за всю історію існування її YouTube-каналу NKofficial.

Скрін відео

Скрін відео

Скрін відео

Більшість фоловерів Каменських прийшли в захват від оголеного тіла співачки, і також побажали щастя в їхньому сімейному житті з Олексієм.

"Які ж ви гарні і найголовніше закохані в один одного, я щиро бажаю вам щастя і найголовніше багато багато дітей", "Які ж ви милахи", "Класні", – захоплювалися в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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