KAMALIYA привітала свого чоловіка з днем народження незвичним подарунком

Днями в родині найбагатшої співачки України KAMALIYA було свято: її чоловіку Мохаммаду Захуру виповнилося 65 років. Святкувати збиралися на яхті, проте Захур змінив плани заради дружини. Якраз у день його народження виконавиця брала участь у змаганнях з кінного спорту в місті Дніпро. Тож ювілей день у день відзначили досить скромно, проте по-сімейному.

— Відзначили ми незвично, майже в стайні! — посміхається KAMALIYA. — Я вдячна коханому за те, що у свій ювілей він приїхав підтримати мене на важливих змаганнях всеукраїнського масштабу! Я дуже щаслива як жінка. Захур — найкращий чоловік і тато на світі!

Співачка зізналася, що разом із доньками підготувала для Мохаммада, ну, дуже незвичний подарунок, який і досі тримається для нього в таємниці. Наразі родина, зрештою, відпочиває на яхті, як і збиралася попередньо. KAMALIYA навіть оголосила на своїх сторінках у соціальних мережах конкурс серед фоловерів: той, хто відгадає, що саме подарує виконавиця чоловікові, отримає від неї персональний подарунок!