"Кайф! Тут все ідеально!" Повалій вразила мережу несподіваною прем'єрою кліпу "Дай мені любов"

Буквально вчора Таїсія Повалій презентувала пісню "Дай мені любов ", а вже сьогодні співачка вирішила презентувати яскраву і запальну відеороботу на пісню.

Пісня "Дай мені любовь" вразила шанувальників співачки, і вони з нетерпінням стали чекати вихід відео роботи. Таїсія Повалій розтанули від такої кількості компліментів на її адресу вирішила не затягувати із заповітною датою прем'єри – 14 лютого, а вже сьогодні робить своїм шанувальникам подарунок і презентує на своєму офіційному YouTube каналі відео роботу.

Латекс, обтягуючі міні, глибоке декольте, відкриті ноги – Таїсія Повалій запалила по повній в своєму кліпі. Такий шанувальники співачку ще не бачили.

"Я тут жива, я в русі, і я йду вперед. Ця робота не виклик для ринку але ця робота виклик для мене і моїх слухачів, які звикли до мене інший. Тут же я розкриваюсь і закликаю собою, своїми піснями і музикою радіти кожному дню, любити себе і діяти! ", - коментує вихід кліпу Таїсія Повалій.

Прем'єра альбому "Ейфорiя" відбудеться 21 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в честь ювілею Повалій телеканал "Інтер" випустив документальний фільм про неї.

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