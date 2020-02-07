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8 лютого • оновлено в 08:02
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"Кайф! Тут все ідеально!" Повалій вразила мережу несподіваною прем'єрою кліпу "Дай мені любов"

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Буквально вчора Таїсія Повалій презентувала пісню "Дай мені любов ", а вже сьогодні співачка вирішила презентувати яскраву і запальну відеороботу на пісню.

Пісня "Дай мені любовь" вразила шанувальників співачки, і вони з нетерпінням стали чекати вихід відео роботи. Таїсія Повалій розтанули від такої кількості компліментів на її адресу вирішила не затягувати із заповітною датою прем'єри – 14 лютого, а вже сьогодні робить своїм шанувальникам подарунок і презентує на своєму офіційному YouTube каналі відео роботу.

"Кайф! Тут все ідеально!" Повалій вразила мережу несподіваною прем'єрою кліпу "Дай мені любов"
"Кайф! Тут все ідеально!" Повалій вразила мережу несподіваною прем'єрою кліпу "Дай мені любов"
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Латекс, обтягуючі міні, глибоке декольте, відкриті ноги – Таїсія Повалій запалила по повній в своєму кліпі. Такий шанувальники співачку ще не бачили.

"Кайф! Тут все ідеально!" Повалій вразила мережу несподіваною прем'єрою кліпу "Дай мені любов"

"Я тут жива, я в русі, і я йду вперед. Ця робота не виклик для ринку але ця робота виклик для мене і моїх слухачів, які звикли до мене інший. Тут же я розкриваюсь і закликаю собою, своїми піснями і музикою радіти кожному дню, любити себе і діяти! ", - коментує вихід кліпу Таїсія Повалій.

Прем'єра альбому "Ейфорiя" відбудеться 21 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в честь ювілею Повалій телеканал "Інтер" випустив документальний фільм про неї.

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Автор
Юрко Медяник
Особа
Таїсія Повалій
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Комментарии на сайте не модерированы
Соловьева Анастасия
Соловьева Анастасия
Таисия - эталон красоты, женственности и синоним супер качественной музыки! вот это уровень! Супер!!!
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