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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Іво Бобул зібрався у Раду: як це трапилося

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Український співак Іво Бобул візьме участь у позачергових виборах до Верховної Ради у складі політичної партії "Патріот".

Про це повідомляється на сайті ЦВК. Зазначається, що Бобул Іван Васильович балотується в нардепи під №5 у виборчому списку партії. Чоловік народився у 1953 році і протягом останніх п'яти років проживав на території України.

Факти

Факти

Іво Бобул

ЦВК зазначає, що Іво Бобул живе у Києві і не був раніше судимий. Бобул іде під п'ятим номером у партійному списку.

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Зазначимо, що партія "Патріот" навіть не фігурує у списках соцопитувань. Що означає нульову підтримку серед виборців.

Пропонуємо насолодитися кращими піснями співочого кандидата у народні депутати України.

OBOZREVATEL нагадує, хто із зірок української естради може піти у політику:

  • Про участь у дострокових парламентських виборах заявив лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. У травні 2019 року він презентував власну політичну силу "Голос".

  • Український співак і музикант Віктор Павлік розповів, що веде переговори з лідером партії "Моя стабільність" Василем Журавльовим, однак остаточне рішення поки не прийняте.

  • З чуток, пропозицію увійти в партійні списки отримав і секс-символ української естради, поп-співак Олег Винник. Втім, його продюсер Олександр Горбенко назвав цю інформацію "повною нісенітницею".

  • Про створення "жіночої" політичної партії несподівано оголосила співачка Оля Полякова. При цьому у коментарі OBOZREVATEL вона зазначила, що не піде на позачергові вибори 21 липня, а спочатку набереться досвіду і тільки тоді може почати свою діяльність у парламенті.

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Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Іво Бобул
Місце
Україна
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bruno jordano
bruno jordano
Круто.тeпeр нам Рада і заспіває і затанцює і анeкдоти розкажe.самe про таку раду і мріяли 73%хахлів
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