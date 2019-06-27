Іво Бобул зібрався у Раду: як це трапилося

Український співак Іво Бобул візьме участь у позачергових виборах до Верховної Ради у складі політичної партії "Патріот".

Про це повідомляється на сайті ЦВК. Зазначається, що Бобул Іван Васильович балотується в нардепи під №5 у виборчому списку партії. Чоловік народився у 1953 році і протягом останніх п'яти років проживав на території України.

Факти Іво Бобул

ЦВК зазначає, що Іво Бобул живе у Києві і не був раніше судимий. Бобул іде під п'ятим номером у партійному списку.

Зазначимо, що партія "Патріот" навіть не фігурує у списках соцопитувань. Що означає нульову підтримку серед виборців.

Пропонуємо насолодитися кращими піснями співочого кандидата у народні депутати України.

OBOZREVATEL нагадує, хто із зірок української естради може піти у політику:

Про участь у дострокових парламентських виборах заявив лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. У травні 2019 року він презентував власну політичну силу "Голос".

Український співак і музикант Віктор Павлік розповів, що веде переговори з лідером партії "Моя стабільність" Василем Журавльовим, однак остаточне рішення поки не прийняте.

З чуток, пропозицію увійти в партійні списки отримав і секс-символ української естради, поп-співак Олег Винник. Втім, його продюсер Олександр Горбенко назвав цю інформацію "повною нісенітницею".

Про створення "жіночої" політичної партії несподівано оголосила співачка Оля Полякова. При цьому у коментарі OBOZREVATEL вона зазначила, що не піде на позачергові вибори 21 липня, а спочатку набереться досвіду і тільки тоді може почати свою діяльність у парламенті.

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