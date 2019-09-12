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12 вересня • оновлено в 08:57
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Іво Бобул: поставте народному артисту гостре питання

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Гостем програми "Гостре питання" на ObozTV 12 вересня стане народний артист України Іво Бобул.

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми обирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Героями передачі є відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Іво Бобул: поставте народному артисту гостре питання

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Іво Бобулом сьогодні о 17:30

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