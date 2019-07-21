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Іван Дорн вперше показав дочку: опубліковано відео

1.1т Читати матеріал російською

Скандальний український співак Іван Дорн показав свою п'ятирічну дочку Василісу.

На YouTube з'явилося відео, де артист виступає з крихіткою на сцені фестивалю UPark в Києві. Так, під час виступу він вивів на сцену красуню-дочку, а вона акомпанувала знаменитому тату з маленькою електрогітарою в руках, повідомили шанувальники в мережі.

Іван Дорн з дочкою Василиною

Іван Дорн з дочкою Василиною

karavan.ua

Дорн вивів на сцену Василісу під час виконання пісні "Цілувати іншого". Він став поруч з дочкою на коліна і співав.

Василиса

Василиса

karavan.ua

Василиса

Василиса

karavan.ua

Нагадаємо, Іван Дорн з 2013 року перебуває в шлюбі з однокласницею Анастасією Івановою. Пара виховує двох дітей - 5-річну доньку Василісу і 4-річного сина Ваню. Співак іноді публікує знімки з дітьми в своєму Instagram, проте до цього часу їх обличь не показував.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дорн обурив користувачів новим спільним треком "Мужа дома нету" з російською співачкою Zventa Sventana і відео до нього.

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Особа
Іван Дорн
Місце
Україна Київ
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