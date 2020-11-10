Ірина Федишин відзняла новий кліп. Фото зі зйомок

Українська співачка Ірина Федишин не засиджується на карантині та багато творчо працює. Незважаючи на те, що тільки недавно відбулася прем’єра кліпу на пісню "Там, де ти", як артистка знову підготувала для своїх прихильників музичний сюрприз.

Цього разу новий трек матиме назву "Обійми мене". Подолавши коронавірус, Ірина активно взялася до роботи над новим кліпом до цієї пісні (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зйомки проходили у м. Львові й тривали 18 годин. У кліпі прихильники побачать знову Ірину в нових і цікавих образах. За сценарієм це буде справжня історія кохання. Історія, коли у стосунках бувають непорозуміння й випробування. Як закінчиться ця історія – глядачі вже побачать у кліпі.

Поки що співачка не розголошує, коли саме чекати новинку й активно працює над записом нових пісень, адже готує не тільки, кліп але й новий музичний альбом.