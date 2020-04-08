Зараз в часи коронавірусу, коли шоу-бізнес у світі переживає кризу та тотально переходить в онлайн, я чогось подумав, як українцям повезло, що наш кострубатий і вигідний олігархам, а не авторському цеху Закон про роялті був прийнятий в парламенті влітку 2018, а не восени. І законотворці тої юридичної ахінеї , що насправді мало чого спільного має з реальними потребами індустрії – на наше щастя тоді просто уявити собі не могли, що в авторів шоу-бізнеса невдовзі з’явиться ще один додатковий потужний елемент доходу: інтернет-роялті.

Що 24 жовтня 2018 року Європарламент з другої спроби прийме Директиву "Про авторське право в умовах єдиного цифрового ринку", де є вимоги від онлайн-платформ, таких як YouTube i Facebook, сплачувати справедливу винагороду авторам музики, що завантажується на ці сервіси, і генеральний директор СISAC Гаді Орон офіційно повідомить наступне:

– Для чотирьох мільйонів творців з усієї планети, яких представляє CISAC, Європа прийняла історичне рішення, яке матиме глобальний ефект. Європарламент виступив за основні цінності, які протягом століть були стовпами європейської культури та творчих галузей. Незважаючи на хвилю дезінформації запущену великими корпораціями, Європа проклала шлях до справедливості для творців у цифрову еру. Це голосування відбулося в Європі, але матиме позитивні наслідки для умов роботи творців з усього світу.

І в сьогоднішні важкі часи, які тільки-но починаються – інтернет-роялті стає важливим "золотим парашутом" для всього музичного світового шоу-бізнесу, а для українських авторів – чи не єдиним джерелом доходу.

Чи має право будь-який український автор отримувати своє інтернет-роялті? 100 %. За все своє, що звучить.

На чиї рахунки перераховуються ці гроші? В Україні членом Міжнародної конфедерації товариств авторів і композиторів CISAC є ГО "УААСП" (Українська агенція з авторських та суміжних прав), музичні твори реєструються безкоштовно, членство є безкоштовним. Чи почали після прийняття цієї Директиви надходити інтернет-роялті в Україну від CISAC? 100 %.

Я сам свідок, що після голосування в Європарламенті, Україна була рівною серед рівних, і з останнього кварталу 2018 року інтернетні гроші з’явилися як стаття доходів в усіх авторів на планеті Земля. Як приклад цифрових значень сум, наведу факт особистого роялті в останній квартал 2018 року: воно було вдвічі більше, ніж моя річна зарплата на посаді гендиректора ГО "УААСП". Втім, продовжуючи тему, мушу зазначити повну відсутність власного інтернет-роялті у 2019 та першому кварталі 2020 не лише в мене одного.

Враховуючи катастрофічні згубні наслідки мистецької індустрії від коронавірусу, публічно прошу Арсена Борисовича Авакова вважати приклад відсутності моїх інтернет-виплат у 2019 за типову ситуацію й врятувати інтернет-роялті українських авторів не тільки в першому кварталі 2020, а й у принципі надалі. Це основна можлива стаття доходів важливої суспільної ланки, яка і без того вкрай потерпає від систематичних знущань чиновників та депутатів парламенту, а "ціна питання" – професійність слідства, а не держбюджет.

Можливо, зараз в слідчих на період карантину більше часу і їм вдасться розібратися й дати публічну відповідь більше, ніж на питання: чому з 2019 року не всі українські автори своє інтернет-роялті щоквартально отримували і в чиї кишені йшли і йдуть насправді досить солідні інтернет-гроші українцям від CISAC.

Можливо, зараз в слідчих на період карантину більше часу і їм вдасться розібратися й дати публічну відповідь більше, ніж на питання: чому з 2019 року не всі українські автори своє інтернет-роялті щоквартально отримували і в чиї кишені йшли і йдуть насправді досить солідні інтернет-гроші українцям від CISAC. А, може, слідство, згадавши про честь мундиру, захоче піти далі в дивних дивах українського авторського права і, наприклад, з’ясувати, хто винен у зникненні з мапи Києва Будинку Авторів УААСП, збудованого на роялті українських авторів в часи СРСР на вулиці Богдана Хмельницького або ж тотальну корупційну руйнацію системи УААСП (Української Агенції з Авторських та Суміжних Прав) і авторського права за часів прем’єрства Степана Кубіва і царювання в МЕРТі його родича-замміністра Валерія Жалдака.

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