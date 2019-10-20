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20 жовтня • оновлено в 19:58
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Інакше — скандал! З'ясувалася цікава деталь про "забаганки" Лободи

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Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює у Росії, перед кожним виступом вимагає купувати їй новий чайник.

Про це виданню "КП" розповів зоряний промоутер Сергій Лавров, який поділився скандальною історією, пов'язаною з цим пунктом у райдері співачки.

Світлана Лобода

Світлана Лобода

instagram.com/lobodaofficial

"Лобода вимагає купувати для неї нові чайники - її директор особисто перевіряє посуд. А в одному місті організатори недогледіли і дали вчорашній чайник зі шматочком накипу - був страшний скандал. У підсумку приносили чек, мовляв, дивіться, чайник новий: велика Лобода нічим не отруїться", – розповів він.

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Лавров також розповів, що на гастролі Лобода літає тільки бізнес-класом у супроводі двох охоронців і проживає в президентських люксах. З авто обирає Роллс-Ройс або Майбах не старші двох років, а з випивки у неї завжди має стояти італійське вино 12-річної витримки чи шампанське Dom Perignon (в середньому, 6 тисяч гривень за пляшку).

"Але найбільше організаторів лякає навіть не райдер, а бонуси за концерт. Я чув, що директор Свєти домовляється на один гонорар, а потім, якщо у залі аншлаг, перед виходом артиста вимагає додаткову плату. Чутка рознеслася швидко, і всі боялися потрапити на гроші", – сказав промоутер.

Світлана Лобода

Світлана Лобода

instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода

Світлана Лобода

instagram.com/lobodaofficial

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Світлана Лобода вперше поділилася знімком своїх батьків.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Світлана Лобода
Місце
Україна
Теги
концерт скандали шоу-бизнес
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Коментарі
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Оказывается есть ище кто то кто ходит смотреть на эту силиконовую сосну и слушать ее фанеру))))в живую она не поет не умеет давно)))))
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1
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Mazepa Lesia
Mazepa Lesia
Так всегда бывает, когда из грязи в князи.Провинциальная бездарная лохушка корчит из себя королеву, пробрашись на такую же бездарную рос.эстраду через постель.
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
На то она и лАбуда- понты,дешевка и дерьмо
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