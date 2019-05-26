"Її не впізнати!" Каменських здивувала фото з ванни після весілля з Потапом

Співачка Настя Каменських після весілля з Потапом (Олексій Потапенко) здивувала шанувальником знімком з ванни.

Вона опублікувала в Instagram чорно-біле фото, на якому вона позує в халаті, сидячи на краю ванни. Співачка, оголивши ногу, посміхається і поправляє зачіску.

У мережі висловили захоплення зовнішнім виглядом Каменських, зазначивши, що вона виглядає дуже щасливою і щирою.

Настя Каменських Instagram

"Потапу пощастило, таку красуню відхопив!" "Її не впізнати!" "Ви неймовірна жінка! Щастя вам величезного", "Найщасливіша", "Ти прекрасна", "Красуня", - пишуть шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про розкішний подарунок Потапа для Каменських, після чого вона заявила, що її чоловік "найкращий у світі".

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