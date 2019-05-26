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/Новини шоу-бізнесу

"Її не впізнати!" Каменських здивувала фото з ванни після весілля з Потапом

2.2тЧитати матеріал російською

Співачка Настя Каменських після весілля з Потапом (Олексій Потапенко) здивувала шанувальником знімком з ванни.

Вона опублікувала в Instagram чорно-біле фото, на якому вона позує в халаті, сидячи на краю ванни. Співачка, оголивши ногу, посміхається і поправляє зачіску.

У мережі висловили захоплення зовнішнім виглядом Каменських, зазначивши, що вона виглядає дуже щасливою і щирою.

Новини
"Немає слів, неймовірна!" Каменських підірвала мережу відвертим весільним знімком
Настя Каменських

Настя Каменських

Instagram

"Потапу пощастило, таку красуню відхопив!" "Її не впізнати!" "Ви неймовірна жінка! Щастя вам величезного", "Найщасливіша", "Ти прекрасна", "Красуня", - пишуть шанувальники.

"Її не впізнати!" Каменських здивувала фото з ванни після весілля з Потапом
"Її не впізнати!" Каменських здивувала фото з ванни після весілля з Потапом
"Її не впізнати!" Каменських здивувала фото з ванни після весілля з Потапом
"Її не впізнати!" Каменських здивувала фото з ванни після весілля з Потапом
"Її не впізнати!" Каменських здивувала фото з ванни після весілля з Потапом
"Її не впізнати!" Каменських здивувала фото з ванни після весілля з Потапом
"Її не впізнати!" Каменських здивувала фото з ванни після весілля з Потапом
"Її не впізнати!" Каменських здивувала фото з ванни після весілля з Потапом
"Її не впізнати!" Каменських здивувала фото з ванни після весілля з Потапом
"Її не впізнати!" Каменських здивувала фото з ванни після весілля з Потапом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про розкішний подарунок Потапа для Каменських, після чого вона заявила, що її чоловік "найкращий у світі".

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Особи
Настя Каменських (NK)Олексій Потапенко (Потап)
Місце
Україна
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