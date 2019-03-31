"Ідіоти": Зеленський відповів Охлобистіну і Пореченкову

Шоумен і кандидат в президенти України Володимир Зеленський назвав "ідіотами" російських акторів Івана Охлобистіна і Михайла Пореченкова, які недавно записали провокаційне відео в його підтримку.

Ролик викликав здивування у коміка. "Ідіоти. Навіщо вони це взагалі зробили?" — цитує його слова "УП".

Зеленський висловив упевненість, що актори могли піти на таку провокацію заради грошей.

Володимир Зеленський 112 Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський разом із дружиною вже проголосували на виборах президента. Комік не приховував, що віддав голос за себе.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!