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"Ідіоти": Зеленський відповів Охлобистіну і Пореченкову

8.3тЧитати матеріал російською

Шоумен і кандидат в президенти України Володимир Зеленський назвав "ідіотами" російських акторів Івана Охлобистіна і Михайла Пореченкова, які недавно записали провокаційне відео в його підтримку.

Ролик викликав здивування у коміка. "Ідіоти. Навіщо вони це взагалі зробили?" — цитує його слова "УП".

Зеленський висловив упевненість, що актори могли піти на таку провокацію заради грошей.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

112 Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський разом із дружиною вже проголосували на виборах президента. Комік не приховував, що віддав голос за себе.

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Особи
Володимир ЗеленськийІван ОхлобистінМихайло Пореченков
Місце
Україна
Тег
Выборы Президента
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Как уже было сказано ренее - кремль за Порошенко!!!!
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Все просто. Ваши выборы показали анекдотическими.
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Зінченко Юрій
Зінченко Юрій
Відкрили раніше часу москальську консерву
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