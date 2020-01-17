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17 січня • оновлено в 13:12
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Ігор Кондратюк
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Хворі на голову продажні тварюки запросили Сєрова і Сюткіна до Києва

5.4т
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Російські артисти Олександр Сєров та Валерій Сюткін, які підтримали анексію Криму, зібралися з сольними виступами в Київ.

Я бішусь від того, що є придурки – іншими словами їх називати не можна, - які запрошують давати концерти в Україні людей, які проти незалежності України. Вони просто хворі на голову продажні тварюки. Я не знаю, яке концертне агентство їх запросило, але цього категорично не можна робити.

В мене немає пристойних слів, щоб це охарактеризувати. Це абсолютно неправильно. Це розбещує мораль людей, якщо говорити філософськими категоріями. А насправді це просто свинство, тому що ці люди зробили свій вибір.

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Александр Серов собрался в Киев: в 2017 году артист выступал в Крыму

Якщо вони кажуть, що при цьому вони нічого не мали до "мір, дружба, жвачка", то вони хворі на голову, у них немає мізків. Є талант, але немає мізків. Перетекло.

Александр Серов, Валерий Сюткин

Александр Серов, Валерий Сюткин

Є буквально 5-10 осіб серед російських артистів, яких можна назвати проукраїнськими. Макаревич, Ахеджакова, Шендерович і ще кілька людей, які не мовчки вважають, що Путін неправий, а говорять про це вголос. Ці люди можуть виступати в Україні. Всі інші – в сад. Дорослішайте. Йдіть до школи. Розбирайтеся в банальних речах, в тому числі в тому, хто такий Сєров і Сюткін. Великий, блін, рок-н-рольщик.

А СБУ жує соплі, не робить ніякі заяви. Я вважаю, що СБУ не має права цього допускати, якщо вона Служба БЕЗПЕКИ України, а не просто пацани, які заробляють гроші.

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Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Автор
Ігор Кондратюк
Теми
Фестивалі та концерти Російсько-український конфлікт Ексклюзив
Особи
Андрій Макаревич Віктор Шендерович Лія Ахеджакова
Місце
Україна
Тег
концерт
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Шо, кугуты, и тут зрада? :-))) А вы попробуйте цивилизовано, по законам рынка! Так гопака станцуйте или писэнь заспивайтэ, шо на Сюткина и Серова публика не пойдёт - на вас смотреть будет. А Сюткин и Серов заплачут и помрут с голодомру... :-))) ПУСТЬ ВСЁ РЕШАЕТ ПУБЛИКА! :-)))
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Виня Ксения
Виня Ксения
Трубицын Александр, слушайте сами ваш шлак. Мир это не слушает.
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Ш. Олег
Ш. Олег
М-да, судя по хамскому тону и подзаборным выражениям, Кондратюк изрядно деградировал со времён участия в передаче "Что? Где? Когда?" Умом он, откровенно говоря, и тогда не блистал, но хоть вёл себя прилично. А сейчас какая-то сплошная похабщина. И это я говорю лишь о форме, не касаясь содержания.
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Виня Ксения
Виня Ксения
Ш. Олег, ватное рашаб*дло заслужило такое отношение и выражения к себе. Чего они пруться зарабатывать бабки в государство, независимость которого, они не уважают? Сидите в своем вяличии в одиночестве, если не хотите, чтобы вас посылали на три буквы. Просто т*поголовые идиоты.
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Никитенко Сергей
Никитенко Сергей
Один Сюткин равен добробату, а Серов наверно и армию опрокинет!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Никитенко Сергей, Ну разве, что армию совкопитеков и ватаголовых. На остальных они впечатления не производят ни в Украине, не тем более на Западе.
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