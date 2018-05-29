Хто роздягнув Кіркорова: в поліції здивували подробицями "зоряної крадіжки"

Сценічні костюми кордебалету російського співака Філіпа Кіркорова з фургона викрали двоє підлітків.

Про це повідомили в ГУ МВС Росії в Нижегородській області, передає "РИА Новости".

"Встановлено, що крадіжку скоїли двоє підлітків 15-ти років, учні місцевої школи. Увечері 27 травня вони потрапили до фургона через бічні двері і викрали 8 костюмів - 4 червоного і 4 чорного кольору. На наступний день хлопці принесли викрадені костюми в школу, де проходили іспити. Всі костюми вилучено, проводяться слідчі заходи", - розповіли в главку.

Відзначається, що мотиви підлітків поки невідомі. При цьому раніше вони на обліку в комісії у справах неповнолітніх не перебували.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Нижньогородській області невідомі вкрали вісім сценічних костюмів кордебалету Філіпа Кіркорова загальною вартістю 11 тисяч доларів.

Пізніше Кіркоров звернувся до зловмисників, які вкрали у нього костюми.