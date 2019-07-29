"Хороша, бісова дочка!" Полякова подражнила фанатів гарячими фото з відпустки

Популярна українська співачка Ольга Полякова показала шанувальникам гарячі фото з відпочинку.

Відповідними знімками поділилася вона в своєму Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"У мене відпустка! Ура!" – написала співачка, поставши перед користувачами в самому купальнику.

Оля Полякова на відпочинку Instagram співачки

Користувачі захопилися фігурою поп-діви і побажали їй добре відпочити. "Лялька!", "Богиня", "Як завжди шикарно", "Аж слина потекла", "Ефектна леді", "Хороша, бісова дочка!" – написали в коментарях.

Оля Полякова на відпочинку Instagram співачки

Оля Полякова на відпочинку Instagram співачки

Знайшлися й ті, кому зайва відвертість не припала до душі. "Фігура гарна, але навіщо такі фото виставляти?", "А чоловік що скаже?" – відзначили шанувальники Полякової.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гола Полякова приголомшила шанувальників пікантним фото, використавши популярний у мережі додаток.

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