Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ Новини шоу-бізнесу

"Хороша, бісова дочка!" Полякова подражнила фанатів гарячими фото з відпустки

1.3т Читати матеріал російською

Популярна українська співачка Ольга Полякова показала шанувальникам гарячі фото з відпочинку.

Відповідними знімками поділилася вона в своєму Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"У мене відпустка! Ура!" – написала співачка, поставши перед користувачами в самому купальнику.

Новини
"Це вогонь!" Напівгола Полякова засвітила пишні груди
Оля Полякова на відпочинку

Оля Полякова на відпочинку

Instagram співачки

Користувачі захопилися фігурою поп-діви і побажали їй добре відпочити. "Лялька!", "Богиня", "Як завжди шикарно", "Аж слина потекла", "Ефектна леді", "Хороша, бісова дочка!" – написали в коментарях.

Оля Полякова на відпочинку

Оля Полякова на відпочинку

Instagram співачки

Оля Полякова на відпочинку

Оля Полякова на відпочинку

Instagram співачки

Знайшлися й ті, кому зайва відвертість не припала до душі. "Фігура гарна, але навіщо такі фото виставляти?", "А чоловік що скаже?" – відзначили шанувальники Полякової.

"Хороша, бісова дочка!" Полякова подражнила фанатів гарячими фото з відпустки
"Хороша, бісова дочка!" Полякова подражнила фанатів гарячими фото з відпустки
"Хороша, бісова дочка!" Полякова подражнила фанатів гарячими фото з відпустки
"Хороша, бісова дочка!" Полякова подражнила фанатів гарячими фото з відпустки
"Хороша, бісова дочка!" Полякова подражнила фанатів гарячими фото з відпустки
"Хороша, бісова дочка!" Полякова подражнила фанатів гарячими фото з відпустки
"Хороша, бісова дочка!" Полякова подражнила фанатів гарячими фото з відпустки
"Хороша, бісова дочка!" Полякова подражнила фанатів гарячими фото з відпустки
"Хороша, бісова дочка!" Полякова подражнила фанатів гарячими фото з відпустки
"Хороша, бісова дочка!" Полякова подражнила фанатів гарячими фото з відпустки
"Хороша, бісова дочка!" Полякова подражнила фанатів гарячими фото з відпустки
"Хороша, бісова дочка!" Полякова подражнила фанатів гарячими фото з відпустки
"Хороша, бісова дочка!" Полякова подражнила фанатів гарячими фото з відпустки
"Хороша, бісова дочка!" Полякова подражнила фанатів гарячими фото з відпустки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гола Полякова приголомшила шанувальників пікантним фото, використавши популярний у мережі додаток.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Оля Полякова
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Одразу видно хвойда,на мiсцi чоловiка я б дав по срацi
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel