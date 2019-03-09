"Холостяк-9": як пройшов перший випуск шоу. Відео та подробиці

У п'ятницю, 8 березня, на каналі СТБ вийшов перший випуск романтичного шоу "Холостяк-9", головним героєм якого став музикант, телеведучий і головний редактор журналу "XXL" Микита Добринін.

Ключовим моментом прем'єри стала церемонія вручення троянд: Холостяк вибрав з 25 дівчат 17, які будуть боротися за його серце (щоб подивитися повне відео випуску від 08.03., доскрольте до кінця сторінки).

Так, учасницями нового сезону "Холостяка" стали Юлія, Анастасія, Елізабет, Юля, Діна, Ліля, Єлизавета, Аня, Софія, Кароліна, Лілія, Марина, Наташа, Оля, Лера, Даша і Віка.

Холостяк Микита Добринін

Учасниці "Холостяка-9", які пройшли далі

Традиційно всі дівчата намагалися дивувати Холостяка, створювати позитивні враження і передавати таємні записки. Наприклад, Наташа віддала перевагу здивувати Микиту величезною подарунковою коробкою, в якій сама ж і ховалася. А ось Настя і зовсім здивувала, з'явившись на вечірці з валізи.

У свою чергу Оля і Кароліна вирішили справити враження на Добриніна відвертими вбраннями. Перша заінтригувала холостяка обіцянкою показати всі татуювання, які є на її тілі.

Перше знайомство дівчат один з одним завжди відрізняється обміном "компліментами" і "люб'язностями", які вмить зникають з появою холостяка. Увійшовши до зали, Микита Добринін звернувся до всіх учасниць: зазначив, що сподівається зустріти свою любов на проекті.

Розу першого враження Добринін вручив Елізабет. Учасниця готувала для Микити традиційне італійське блюдо софічіні, але перекинула його на себе в лімузині.

На першу вечірку прийшли і близькі друзі Микити – Слава Камінська та Сергій Чеботаренко. Поки чоловік запрошував дівчат на тет-а-тет, вони спілкувалися з іншими учасницями.

Дивитися онлайн 1 випуск шоу "Холостяк-9" від 08.03.19

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