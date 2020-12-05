Уявіть, що ви жінка в пошуках серйозних відносин. І перед вами четверо чоловіків:

- адвокат з власним рестораном

- романтик, який мріє про сім'ю

- радіоведучий, у якого паралельно є інша дівчина

- гуморист, люблячий приставку і "drink & travel" ( "drink & travel" - переміщення протягом вечора із закладу в заклад з метою вживання алкоголю – прим.авт.)

Кого виберете? А якщо слідувати правилам шоу "Холостячка" - кого виключите?

Ми кожен день робимо вибір. Вибираємо, що з'їсти на сніданок, що надіти на роботу, з ким спілкуватися протягом дня, про що думати перед сном. З цих виборів складається життя. Найчастіше вибори ці досить очевидні: хочемо їсти – беремо бутерброд, хочемо утеплитися – надягаємо светр. Але коли мова заходить про відносини, починаються парадокси. Наприклад, жінка, яка мріє створити сім'ю, заводить стосунки з чоловіком, у якого сім'я вже є. Або чоловік, схильний до ревнощів, зв'язується з кокеткою.

Чому так відбувається? Тому що часто підсвідомі, глибинні бажання кардинально відрізняються від тих, що люди самі собі озвучують. І начебто є прагнення "побудувати сім'ю", "довіряти своїй жінці", а насправді хочеться гри. І для цього вибираються свідомо "складні" партнери. З якими досягти зазначених цілей практично неможливо. Першопричини можуть бути різні: дитячі травми, деструктивні установки, "заїв" сценарії ... Але підсумок, як правило, один: дисонанс між очікуваннями і реальністю, спроби "переробити" партнера, незадоволеність відносинами ...

Холостячка виключила адвоката. Він присвячував жінці вірші і обіцяв стабільне життя. Але це, схоже, не те, що насправді їй потрібно. За моїми прогнозами, наступний на виліт – романтик з мріями про сім'ю. А в фіналі – двоє друзів (так, за іронією долі в реальному житті хлопці нерозлучні друзі): один веде подвійну гру, з другим, за словами самої Ксенії, "нічого не зрозуміло, і нічого не відомо" ...

А ви помічали, що люди часто вибирають свідомо "складних" партнерів? А самі так робили?