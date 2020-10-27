Хайді Клум у вигляді скелета і Кайлі Дженнер у ролі Барбі: найяскравіші образи зірок на Головін

Солодкість або гидоту? До Геловіну і страшно запальних вечірок залишилося зовсім небагато. На передодні свята всіх святих OBOZREVATEL згадав найцікавіші і незабутні образи зірок різних років. Біблійна історія від Хайді Клум, секс-символ 1930-х від Кетрін Зета-Джонс та інші цікаві костюми – в нашій добірці.

Хайді Клум: Змій-Спокусник

Якщо вам цікаво, як одночасно вразити громадськість своїм зовнішнім виглядом і приховати вагітність – беріть приклад з Хайді Клум. Супермодель в 2006 році вибрала для Геловіна образ Змія, який спокусив Єву яблуком. Причому, у Клум вийшло одночасно зобразити і яблуко (яке і приховало живіт), і змія. А її чоловік Сил зіграв Єву.

До слова, Клум недарма називають справжньою "королевою Хеллоуїна" – неодноразово модель вражала своїми образами Леді Ґодіва, а також анатомічної скелета.

Фергі і Джош Дюамель: Карл Лагерфельд і Шупетт

Фергі також відрізняється оригінальністю і хорошою фантазією. Але більше всіх запам'ятався образ співачки на Геловін-2015 року, коли на свято співачка прийшла в образі знаменитої кішечки Карла Лагерфельда – Шупетт. Для цього Фергі вбралася в білу перуку і відверту сукню з хутряним манто. Чоловік співачки Джош Дюамель вирішив доповнити образ і перевтілився в самого модельєра.

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас: Джин Харлоу і Лоуренс Аравійський

Зіркова пара Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас в 2019 році відвідали благодійну вечірку, організовану 73-річною актрисою Бетт Мідлер. Тоді їх образи викликали справжній фурор. Зірка "Маски Зорро" вибрала для вечірки образ секс-символа 1930-х – актриси Джин Харлоу з фільму "Обід о восьмій", знятого в 1933 році. На Джонс було надіто плаття у відтінку металік з глибоким V-подібним декольте і прозорою вставкою на грудях. Наряд був усипаний каменями і стразами, на плечі актриса накинула накидку з пір'я.

Під стать своїй дружині був і Дуглас, який для вечірки вибрав образ мандрівника Томаса Лоуренса зі стрічки "Лоуренс Аравійський". Для цього актор вибрав білу туніку.

Софі Тернер і Джо Джонас: Мартіна і Гомес Аддамс

У 2018 році напередодні Геловіну користувачі соцмереж обговорювали не тільки наряди Хайді Клум, а й образ зірки "Ігри престолів" Софі Тернер і музиканта Джо Джонас. Актриса і співак втілили образи героїв безсмертних коміксів і серіалу "Сімейка Адамс" – Мортіші і Гомеса.

Для цього Тернер вибрала темне плаття в підлогу і чорну перуку, а також відбілила шкіру до трупарні тони. Джонас вбрався в смугастий костюм і навіть не забув про годинник-монокль.

Кайлі Дженнер: Барбі

У тому ж році на святкуванні Геловіну Кайлі Дженнер вибрала відразу два образи Барбі, але користувачам більше сподобався перший. Для нього модель вибрала білу перуку, рожевий купальник і при цьому, влаштувала фотосесію в коробці, як справжня лялька.

Для другого способу Дженнер вибрала строкате плаття з принтом і масивні сережки. Знакова укладання Барбі зробила подібність ще більш явним.

Кейт Мосс: Кара Делевінь

Не тільки казкові герої, актори і образи минулого можуть стати предметом натхнення для Геловіну! Ось, наприклад, супермодель Кейт Мосс для Геловіну в 2014 році вибрала дуже незвичайне перевтілення, ставши своєю колегою по цеху – Карой Делевінь. Причому, повторити цей образ у неї вийшло так вдало, що багато хто вважає, що образ моделі – це сама Делевінь.

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