'Х-Фактор': онлайн всі подробиці сьомого випуску 10 сезону

У суботу, 26 жовтня, в ефірі телеканалу СТБ стартував сьомий випуск 10 сезону вокального шоу "Х-Фактор", в якому ще одна група музикантів спробує вразити зіркових суддів.

OBOZREVATEL стежитиме за ходом подій. Традиційно в перших випусках учасники з різних міст проходять кастинги. Ті, хто отримує схвалення суддів, потрапляють в команду суддів. Всі відео виступів будуть в нашому матеріалі.

Х-Фактор - 10 сезон instagram / polyakovamusic

Цього року постійними суддями виявилися Андрій Данилко, Настя Каменських, продюсер Ігор Кондратюк і Оля Полякова.

Перший склад журі 26 жовтня: Настя Каменських, Оля Полякова, Андрій Данилко та Алессандро Сафіна.

Першим вийшов Олександр Яременко, який працює на весіллях. Чоловік виступив із піснею Олега Винника, через що Каменських і Полякова пустилися в танок. Данилко сказав своє "так", зазначивши, що йому дуже подобаються добрі, а не нахабні учасники. Олександр отримав два "ні" від Каменських і Сафіна через те, що йому потрібно попрацювати над вокалом.

Другим номером вийшов гурт Vinok. Учасники живуть в Україні, хоча вокалістка приїхала з Америки. Музиканти презентували власну пісню. Через рок-н-рольну композицію відразу ж "прокинулися" Данилко та Сафіна. Виступ викликав овації. Всі "та" від журі та тренувальний табір.

Далі вийшла Аліса Стрига. Дівчина вже працювала із продюсером, випустила альбом, але успіхів за три роки жодних не було. Після розриву у неї забрали всі пісні та ім'я. Зараз вона вирішила використовувати свій другий шанс на велику сцену. Вона вразила членів журі надривом і відчаєм, з яким виконала пісню. З чотирма "так" дівчина пройшла далі.

23-річний киянин Шевчук Петро хоче показати себе. Він вийшов із піснею Родольфо Фальво, намагаючись продемонструвати академічний вокал. Полякова заявила, що хлопцеві не вистачило "яєць". Петру порадили вступати до консерваторії та повертатися на проект. Два "так" і два "ні". Шевчук не пройшов далі.

Чарівний дует під назвою "Razsoyl" відразу ж вразив своєю гармонійністю. Сафіна навіть припустив, що вони одружені, але музиканти колись перебували у стосунках, а зараз просто співають разом. Вони вразили своєю оригінальністю. Чотири "так".

Поліна Безносюк дуже боїться сцени. Раніше у неї були проблеми з обличчям, велика родимка на оці і криві зуби. Потім вона прибрала всі вади за допомогою операцій, але соромилася показувати людям, як співає. Вона вирішила виконати популярну пісню Кеті Перрі. Після виступу дівчина розплакалася, заявивши, що переступила свій страх. Всі члени журі сказали "так".

Холостяк Святослав Гарасаян, який пише жінкам пісні, вийшов наступним номером "Я, як Олег Винник, тільки молодше". Члени журі були в шоці. Сафіна його делікатно похвалив. "Це дуже погано", – констатував Данилко. Хлопець не пройшов далі.

Маріна жила у "золотій клітці" й пила, потім чоловік розпочав піднімати на неї руку. Єдине, що врятувало, рояль і музика. Жінка хоче показати, що потрібно "вириватися з клітки". Вона з ходу вийшла в капюшоні та окулярах, почавши співати. Після вона роздяглася, публіка кричала від захоплення. Вона пройшла далі.

Нагадаємо, що на першому кастингу судді відправили до тренувального табору 11 учасників, які боротимуться за перемогу в проекті після кастингів. Ознайомитися з виступами учасників і подробицями можна за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на шостому кастингу в якості члена журі запросили Ніно Катамадзе.

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