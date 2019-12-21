"Х-Фактор-10": всі подробиці великого фіналу

У суботу, 21 грудня, на СТБ стартував великий фінал популярного вокального шоу "Х-Фактор".

На проекті залишилося лише четверо виконавців, які битимуться за перше місце. OBOZREVATEL стежитиме за розвитком подій, а відео виступів з'являться пізніше в нашому матеріалі.

До фіналу дійшли Георгій Колдун, Антон Вельбой, Еліна Іващенко та Маша Стопник. Учасники виступлять в дуеті з топовими українськими зірками: Олегом Винником, Сергієм Бабкіним та Максом Барських. Ім'я четвертого артиста стане відомо тільки під час ефіру.

Боротьба буде напруженою, адже тільки два учасники потраплять до суперфіналу за підсумками голосування. Кожен фіналіст виконає авторську пісню.

Першим номером вийшла Маша Стопник. Минулого разу вона ледь не вилетіла, але дівчину врятувала пісня "за життя". Фіналістка цього разу позбулася сорому та влаштувала запальні танці на сцені. Полякова заявила, що Маша виступила енергійно та відмінно. Каменських приєдналася до колеги, подякувавши Стопник за яскравий початок шоу. У свою чергу, Данилко був здивований, що до фіналу Маша дійшла з легкістю та без втоми.

Другим номером вийшов Антон Вельбой. На думку Данилка, ювілейний сезон "Х-Фактора" у багатьох асоціюватиметься саме із цими учасником. Фіналіст з групи Каменських Антон впевненіше виконав пісню, з якою прийшов на прослуховування. Відразу ж увагу привернула зачіска Вельбоя – синє волосся. Полякова заявила, що це був найвдаліший виступ Антона в проекті. Кондратюк від себе додав, що Вельбой є готовим артистом.

Третім номером вийшов улюбленець жінок Георгій Колдун. Початок виступу був стриманим, але вже у другій половині пісні фіналіст запалив зал. Каменських сказала учаснику, що він – у топі за переглядами у соцмережах. За словами Данилка, Колдун виступив гідно. А Кондратюка дуже здивувало, що Георгій не зайнявся, коли з двох гітар вирвався вогонь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головною інтригою перед початком першого ефіру було – чи повернеться Андрій Данилко, якому дісталася категорія "Гурти", на проект. Він говорив, що більше не може бути суддею на "Х-Факторі", та вийшов зі студії.

Проте, під час першого ефіру шоумен все ж повернувся, заявивши, що особисто вибрав учасників. Всі подробиці можна подивитися за посиланням.

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