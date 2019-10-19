"Х-Фактор-10": всі подробиці шостого кастингу онлайн

У суботу, 19 жовтня, в ефірі телеканалу СТБ відбудеться шостий випуск 10 сезону вокального шоу "Х-Фактор", в якому ще одна група музикантів спробує вразити зіркових суддів.

OBOZREVATEL стежитиме за ходом подій. Традиційно в перших випусках учасники з різних міст проходять кастинги. Ті, хто отримує схвалення суддів, потрапляють в команду суддів. Всі відео виступів будуть в нашому матеріалі.

Цього року постійними суддями виявилися Андрій Данилко, Настя Каменських, продюсер Ігор Кондратюк і Оля Полякова. Також глядачів цього разу порадує присутністю Ніно Катамадзе.

Нагадаємо, що на першому кастингу судді відправили до тренувального табору 11 учасників, які боротимуться за перемогу в проекті після кастингів. Ознайомитися з виступами учасників та подробицями можна за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на другому кастингу Полякова не була присутня. Замість неї місце члена журі зайняв Алессандро Сафіна. Всі подробиці другого ефіру читайте в нашому матеріалі.

У третьому випуску було цілих два склади журі. Перший: Ніно Катамадзе, яка повернулася на ювілейний випуск, Андрій Данилко, Оля Полякова та Ігор Контратюк. Другий склад: Алессандро Сафіна, Настя Каменських, Оля Полякова та Андрій Данилко.

У четвертому випуску численних прихильниць порадував своєю присутністю артист Олег Винник, який хоч і цінував красу жіночої половини учасниць, але й вставляв жорсткі "ні", якщо виступи не підходили під рамки проекту. А в п'ятому випуску запросили лідера гурту Pianoбой Дмитра Шурова.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!