''Х-Фактор-10": всі найцікавіші подробиці першого випуску після кастингів

У суботу, 9 листопада, в ефірі телеканалу СТБ відбувся дев'ятий випуск 10 сезону вокального шоу "Х-Фактор", в якому виконавці намагалися вразити зіркових суддів після тренувальних таборів.

Ті учасники, хто отримав мінімум 3 "так" від суддівської четвірки, повинні були довести в тренувальному таборі, що вони гідні свого місця.

Їм потрібно було пройти цікаве випробування: виконати пісню а капела, на що у кожного з них було всього 30 секунд. А ускладнювало завдання і те, що стояли конкурсанти за масивною ширмою і судді не могли їх бачити.

OBOZREVATEL публікує відео всіх виступів. Новина оновлюється.

У мережі з'явилися перші фото і відео з нового випуску шоу. І так, є перші вибулі конкурсанти. Першою не впоралася Марія Боярко.

Однак найбільші емоції у суддів і підписників викликала невдача молодого хлопця на ім'я Ернест.

Зовні його порівнювали з Джастіном Бібером і відзначали талант і природну харизму. Але нові правила зіграли проти хлопця, хоча судді явно були дуже засмучені.

До речі в коментарях багато глядачів уже висловлюють невдоволення новим правилом. Кажуть, що аж надто складне завдання придумали організатори. І складне не тільки для виступаючих, а й для суддів. Ситуація з Ернестом тому підтвердження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на першому кастингу судді відправили в тренувальний табір 11 учасників, які будуть боротися за перемогу в проекті після кастингів. Ознайомитися з виступами учасників і подробицями можна за посиланням.

У сьомому випуску членів журі здивував Віктор Павлик, який вийшов на сцену разом з сином.

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